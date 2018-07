"Vorige keer duurde de hitte 500.000 jaar" Ivar Penris

25 juli 2018

14u08

Bron: AD 10 Weernieuws Als de huidige hittegolf een direct verband heeft met de opwarming van de aarde door de uitstoot van CO 2 (koolstofdioxide), dan kunnen we onze borst nat maken: de vorige keer dat we met zo’n broeikaswereld te maken hadden, duurde het 500.000 jaar voordat er weer enige verkoeling kwam.

Dat heeft nieuw onderzoek van aardwetenschappers van de Universiteit van Utrecht uitgewezen. De natuurlijke thermostaat van het klimaat haperde veertig miljoen jaar geleden zo ernstig dat een CO 2 -toename leidde tot een warme broeikaswereld die honderdduizenden jaren bleef bestaan.

De bevindingen van de Utrechtse universiteit zijn gepubliceerd in het hoog aangeschreven tijdschrift Nature Communications.

Afkoelen

Het onderzoek laat zien dat de aarde veertig miljoen jaar geleden geleidelijk opwarmde door een toename van door vulkanen uitgestoten broeikasgassen. Het natuurlijke mechanisme van de aarde dat CO 2 weer uit de atmosfeer haalt, kon deze toename niet bijbenen. Door het haperen van deze natuurlijke thermostaat liepen CO 2 -concentraties hoog op en ontstond een warme broeikaswereld die pas na 500.000 jaar weer langzaam begon af te koelen.

Klimaatwetenschapper Robin van der Ploeg, promovendus aan de Universiteit Utrecht en de eerste auteur van het artikel, denkt dat de afkoeling nu iets sneller zal optreden, maar dat gaan wij niet meer beleven.

Als het klimaat sneller opwarmt, zoals nu het geval lijkt te zijn, gaat de planeet ook harder aan het werk om dat weer terug te draaien. Van der Ploeg: „Daardoor zullen steeds grotere hoeveelheden CO 2 uit de atmosfeer worden onttrokken en zal het klimaat uiteindelijk weer afkoelen. Dit proces zal ook de CO 2 die we als mens produceren uiteindelijk weer uit de lucht en oceanen trekken, alleen zal dat normaal gesproken zo’n 200.000 jaar duren.”