"Vijf uur geleden had ik nog negen meter tuin, nu is hij weg": huizen storten in zee door afbrokkelende kust in Engeland sam

18 maart 2018

12u09

Bron: anp 3 Weernieuws In het Britse Hemsby zijn enkele huizen op een klif ontruimd omdat ze in zee dreigen te vallen. De ongeveer tien panden kunnen volgens de politie naar beneden storten door de afbrokkelende kust. Sneeuw, ijs en sterke wind versnellen de erosie aan de Oost-Engelse kust aanzienlijk.

In de plaats in het Engelse graafschap Norfolk verdwenen al eens vijf bungalows in zee In december 2013. Andere woningen raakten beschadigd.

Oorspronkelijk stonden de huizen verder van de kust vandaan. "Vijf uur geleden had ik nog negen meter tuin - nu is hij weg'', zegt een bewoner na de evacuatie tegen Britse media. Twee jaar geleden stond zijn huis nog op 90 meter van de kust. "Ik hoop op een wonder."

De nieuwe koudegolf, die de Britten voor de grap 'Mini-beest uit het oosten' noemen, leidt ook tot aanzienlijke verkeershinder in het land. Dit weekend vielen honderden vluchten en treinen uit, en er gebeurden ook talrijke ongelukken.

