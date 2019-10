“Vandaag begint droog, later veel wind en regelmatig regen” TT

16 oktober 2019

07u21

Bron: Belga 3 Weernieuws Het wordt vandaag zwaarbewolkt vanuit het zuiden, gevolgd door perioden met regen. De maxima liggen tussen 11 en 16 graden bij een matige tot vrij krachtige zuiden- tot zuidwestenwind. Dat meldt het KMI.

Komende nacht blijft het zwaarbewolkt en regenachtig. In het westen van België wordt het droog en op het einde van de nacht verschijnen er enkele opklaringen. Minima tussen 9 en 13 graden.

Morgen sleept een storing nog over de oostelijke helft van ons land met veel wolkenvelden en vooral in de oostelijke en zuidelijke landshelft nog wat regen. In het centrum en noordwesten is het droger met in de namiddag meer opklaringen. Een bui is evenwel niet uitgesloten. Maxima tussen 12 en 17 graden.

Vrijdag wisselen opklaringen af met bewolkte momenten en soms buien. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden. De zuidwestenwind is bij momenten vrij krachtig of aan zee krachtig.

Zaterdag is het wisselvallig met perioden met regen of buien. De maxima schommelen tussen 11 en 15 graden. Zondag blijft het mogelijk droger met opklaringen. De maxima schommelen rond 15 graden in het centrum van het land.

