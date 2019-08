“Trump wil orkanen bestrijden met kernbommen” jv

26 augustus 2019

09u57

Bron: Axios 26 Weernieuws President Donald Trump zou herhaaldelijk voorgesteld hebben om orkanen te bombarderen voor ze aan land komen. “Ik snap het, ik snap het, waarom sturen we er geen kernbommen op af”, zei Trump volgens nieuwssite Axios tijdens een meeting met zijn veiligheidsadviseurs over orkanen.

De redenering van de Amerikaanse president was , volgens een bron die er toen bij was: “Ze beginnen zich te vormen voor de Afrikaanse kust. Als ze boven de Atlantische Oceaan hangen, kunnen we toch een bom droppen in het oog van de orkaan en om die te verstoren?” De rapporteur wist niet goed wat te antwoorden en zei dan maar: “We zullen het bekijken”. De bron vertelt verder: “Je kon een mug een scheet horen laten in de vergaderzaal. Mensen vielen van hun stoel. Na de meeting dachten we: ‘WTF moeten we hier nu mee?’”

Ook in 2017 had Trump hetzelfde idee al eens geopperd bij een lid van de veiligheidsraad NSC, al had hij het toen niet expliciet over kernbommen. Aan Axios zei het Witte Huis in een reactie dat ze “nooit ingaan op de persoonlijke gesprekken tussen de president en zijn adviseurs tijdens veiligheidsbijeenkomsten”.

Trump is niet de eerste die hiermee afkomt. Een wetenschapper suggereerde het ook al aan president Dwight D. Eisenhower in de jaren 50. Maar collega’s van de man verklaarden al snel dat het niet zou werken. Niet alleen is het niet zeker of een kernbom de koers van de wervelstom wel zou wijzigen, maar het gevaar bestaat dat de vrijgekomen radioactieve deeltjes meegevoerd worden met de winden en al snel land zouden bereiken. De gevolgen voor het milieu zouden rampzalig kunnen zijn.