Stormweer in de Alpen met hevige sneeuwval en windstoten tot 200 kilometer per uur AW

23 november 2019

18u05

Bron: NoodweerBenelux 0 Weernieuws Een lagedrukgebied boven West-Europa zorgt momenteel in de Alpen voor stormweer met rukwinden tot 200 kilometer per uur aan de noordzijde. “In het westen valt dan weer bijzonder veel sneeuw. Lokaal kan er in de Italiaanse Alpen meer dan twee meter sneeuw vallen”, zo meldt Lander Van Tricht van weerdienst NoodweerBenelux.

Een langwerpig lagedrukgebied strekt zich vandaag helemaal uit van Groot-Brittannië tot aan de westelijke Middellandse Zee. Aan de oostflank daarvan stroomt er een portie zachte en vochtige lucht naar de Alpen. Dat zorgt in de westelijke gebieden aan de zuidkant voor overvloedige neerslag. Weermodellen berekenen momenteel hoeveelheden tot 200 à 300 millimeter. Dat betekent meer dan twee meter sneeuw in de bergen.

De aangevoerde lucht wordt wel steeds zachter waardoor de sneeuwgrens vandaag en vannacht stijgt tot 1.800 meter. Daaronder valt overvloedige regen en neemt de kans op modderstromen toe. Ook in het zuidoosten van Frankrijk valt er bijzonder veel regen op korte tijd met overstromingen als gevolg.

Hoog, hoger, hoogst

Gisteren liepen de windstoten op de Mont Ventoux al op tot 170 kilometer per uur. Vandaag werd zelfs 185 kilometer per uur geregistreerd. In Zwitserland hebben verschillende weerstations zelfs windstoten tot 200 kilometer per uur en hoger opgemeten.

