"Winter nog niet voorbij: 'polar vortex' heeft bitterkoude verrassing in petto" Karen Van Eyken

10 februari 2018

18u09

Bron: Weather Channel, Met Office, Focus 904 Weernieuws Medio februari krijgen we tijdelijk zachtere temperaturen, maar van de lente is nog geen spoor. Als we weerexperten mogen geloven, dreigt eind februari immers een langdurige koudegolf.

Elke winter vormt er zich een zogenoemde poolwervel (polar vortex) boven de Noordpool. Het gaat dan om een groot lagedrukgebied waar westenwinden vrij spel hebben. Zo wordt de extreme koude daar vastgehouden. Wanneer dit stabiele systeem 'doorbroken' wordt, kan de extreme koude dieper naar het zuiden oprukken. En net dat staat nu te gebeuren, zo hebben Britse meteorologen vandaag bevestigd.

Alhoewel de langetermijnvooruitzichten nog onzeker zijn, wijst alles erop dat de poolwervel boven de Noordpool op het punt staat te splitsen in een Amerikaans en Euraziatisch deel. Dit gaat gepaard met een zogeheten 'Sudden Stratospheric Warming (SSW)' of plotse stratosferische opwarming op grote hoogte in de atmosfeer.

Het gaat hier om een zeldzaam weerfenomeen, maar dit keer zullen de gevolgen zich mogelijk tot in Europa laten voelen.

"De plotse stratosferische opwarming is al begonnen en de polar vortex is aan het splitsen", zegt Oli Claydon van de Britse meteorologische dienst. "Als dit zo doorgaat, denken we dat het geleidelijk de straalstroom zal beïnvloeden. Boven Scandinavië zal er zich een hogedrukgebied vormen waardoor mildere Atlantische weersystemen worden afgeblokt. Dit zal echter nog niet onmiddellijk gebeuren, we verwachten de gevolgen hiervan eind februari, begin maart te zien."

1979

Bij dergelijke zeldzame weerfenomenen zoeken experten naar analogieën met het verleden om de situatie beter te kunnen beoordelen. De huidige (te verwachten) situatie stemt volgens meteorologen overeen met de weersomstandigheden van de barre winter in 1979. Toen kregen we af te rekenen met ijzige temperaturen en veel sneeuw.

2013

Ook vijf jaar geleden, in de winter/lente van 2013, kregen we een gelijkaardig fenomeen. Zowel in delen van Noord-Amerika als in een groot stuk van Europa sloeg de winter na een zacht intermezzo half februari plots ongemeen hard en erg laat toe, tot een eind in de lente.

Zelfs enkele wielerklassiekers kreunden onder het erg gure winterweer. Zo moest Kuurne-Brussel-Kuurne afgelast worden en werd ‘La Primavera’ Milaan-Sanremo voor een keer niet onder een lentezon gereden, maar bleef noodgedwongen enkel een drastisch ingekorte versie over door zowaar een heuse sneeuwstorm onderweg. In Vlaanderen was de meest merkwaardige statistiek ongetwijfeld de elf sneeuwdagen in maart 2013, tegen normaal drie dagen sneeuw.

Zo'n vaart zal het nu misschien niet lopen. Maar met een langdurige koudegolf moeten we ernstig rekening houden. In Europa zal het waarschijnlijk nog tot in april koud blijven. Of er veel sneeuw gaat vallen, kan men nog niet met zekerheid zeggen.

