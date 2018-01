"Magisch moment": bevroren schip van 304 meter vaart haven binnen IVI

15u22

Bron: KameraOne 6

Toen de "Presque Isle" op nieuwjaarsavond in de haven van Duluth, Minnesota, aankwam, stonden buurtbewoners versteld van wat ze zagen. Het 304 meter lange schip was zo goed al volledig bedekt met een stevige laag ijs. "Ik kwam eigenlijk kijken naar de mist die over de zee hing door de ijskoude temperaturen. Net toen ik wou vertrekken, zag ik dat het schip de haven binnenkwam", zegt een van de toeschouwers. "De zon ging onder, de volle maan stond aan de hemel en het schip was bedekt met ijs: het was het meest magische nieuwjaarsavond moment dat ik al heb gezien in Duluth."

rv Bevroren schip vaart de haven van Duluth, Minnesota, binnen.