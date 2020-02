"Officieel storm in het land”: felle rukwinden verwacht, KMI waarschuwt met code geel RL TTR

23 februari 2020

06u26

Bron: Belga, KMI 392 Weernieuws Op de meetpaal Westhinder is deze ochtend 9 beaufort gemeten. We spreken nu officieel van een Belgische storm, zo laat KMI-meteoroloog David Dehenauw weten op Twitter. Het stormweer was aangekondigd. In het binnenland zijn rukwinden mogelijk tot 85 à 90 kilometer per uur. Aan zee kunnen de windstoten oplopen tot 100 kilometer per uur. Het KMI heeft code geel afgekondigd. De FOD Binnenlandse Zaken heeft zaterdagavond het nummer 1722 geactiveerd voor niet-dringende hulp.

Afgelopen twee weekends kregen we storm Ciara en storm Dennis over de vloer, ook dit weekend is er opnieuw sprake van storm. “We hebben al een windkracht negen gemeten op de Belgische Noordzee. Dat maakt het officieel een Belgische storm”, meldt weerman David Dehenauw aan onze redactie. “We verwachten een gemiddelde wind aan zee van zes tot acht beaufort met windstoten aan de kust tussen 90 en 100 of 105 km/u. Het zwaartepunt wordt aan zee verwacht in de late voormiddag en rond de middag. In de loop van de namiddag wordt het hier geleidelijk aan een beetje minder winderig.”

“In het binnenland krijgen we een gemiddelde wind van vijf tot zeven beaufort in de loop van de middag en de namiddag met windstoten van 80 en 95 km/u. In de Hoge Ardennen en de Hoge Venen is zelfs misschien een piek tot 100 km/u ook mogelijk in de late namiddag en vroege avond. Het begint te verminderen aan zee in de loop van de latere namiddag. Het blijft nog wel redelijk winderig. In het centrum begint het in de vroege avond wat af te nemen met rukwinden. In de Ardennen zal het pas na 20 uur zijn. We verwachten wel een kalme nacht”, aldus Dehenauw.

Zonet 9 Bft gemeten op meetpaal Westhinder. Het is nu officieel een Belgische storm. David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Weer

Het is zondag zwaarbewolkt met regelmatig regen, soms matige regenval. Naar de avond toe wordt het droger in Vlaanderen. De maxima liggen tussen 9 graden in de Ardennen en 13 graden in het westen, dat zegt het KMI.

De zuidwestelijke wind wordt vrij krachtig tot overwegend krachtig in het binnenland met rukwinden die kunnen oplopen tot 85 à 90 km/u en aan zee zeer krachtig tot stormachtig met rukwinden tot 95 à 100 km/u. In de loop van de zondagnamiddag ruimt de wind naar west tot westnoordwest en neemt in kracht af

Zondagavond regent het eerst nog in de zuidelijke landshelft. In het westen en noorden zijn er tijdelijk wat opklaringen mogelijk. In de loop van de nacht wordt op de meeste plaatsen droog. De bewolking neemt echter geleidelijk opnieuw toe na middernacht en tegen de ochtend kan er vanaf de Franse grens opnieuw wat lichte regen gaan vallen. Minima van 1 graad in de Hoge Venen tot 7 graden aan zee. De matige noordwestelijke wind neemt verder in kracht af en wordt zwak tot matig uit veranderlijke of zuidelijke richtingen.

Maandag wordt het zwaarbewolkt met soms wat lichte regen of motregen. 's Ochtends waait er een zwakke tot matige zuidenwind, maar deze neemt tegen de middag toe naar een vrij krachtige tot krachtige westzuidwestenwind. Aan zee is lokaal zelfs een zeer krachtige wind mogelijk. Rukwinden van 60 tot 80 km/u zijn mogelijk. Het blijft erg zacht met maxima tussen 9 graden in de Ardennen en 13 graden in het centrum.

Noodnummer 1722

De FOD Binnenlandse Zaken activeert het nummer 1722 steeds preventief bij het risico op een storm of wateroverlast. Het dient om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten. Het is dus geen noodnummer. Bij storm of wateroverlast krijgen noodcentrales 112 en de brandweer steeds veel oproepen, en moeten ze voorrang geven aan wie mogelijk in levensgevaar is.

Wie dringend een ambulance of brandweer nodig heeft, omdat mogelijk iemands leven in gevaar is, belt dus nummer 112. Het nummer 1722 is er voor wie hulp van de brandweer nodig heeft, zonder dat er een risico op levensgevaar is. Bijvoorbeeld bij veel schade aan de dakbedekking, een ondergelopen kelder, wateroverlast op de openbare weg, enzovoort. Ook het elektronische formulier van de hulpverleningszone is daarvoor beschikbaar.

