Nieuwe storm op komst of niet? Weerman David Dehenauw blikt vooruit HR HAA

19 februari 2020

11u55

Bron: Belga, eigen berichtgeving 10 Weernieuws Krijgen we volgend weekend - wanneer tal van carnavalsstoeten gepland zijn - opnieuw een storm op ons dak, of niet? Volgens weerman David Dehenauw voorspellen de laatste weerkaarten veel wind, maar lijkt een nieuwe Belgische storm op dit moment niet in maak. “Maar een weersvoorspelling kan altijd evolueren”, onderstreept hij.

“Volgens de laatste weerkaarten krijgen we dit weekend te maken met windkracht 8 op zee, wat stormachtig betekent.” Om officieel van een storm te kunnen spreken, moet 9 Beaufort worden waargenomen. Momenteel ziet het er niet naar uit dat het volgend weekend zover komt, maar een weersvoorspelling kan altijd evolueren, vertelt de weerman aan HLN.

Het gaat wel opnieuw fel waaien, aldus Dehenauw. “In het binnenland kunnen rukwinden tussen 60 à 80 kilometer per uur voorkomen. Aan de kust zou het gaan om windstoten rond 80 à 90 kilometer per uur.” Waakzaamheid is dus geboden, want “vanaf 80 kilometer per uur is er altijd kans op schade”, voegt de weerman toe.

Dehenauw wijst ten slotte nog op de weersituatie van afgelopen weekend. Toen klonk de voorspelling dat stormdepressie Dennis minder wild tekeer zou gaan dan Ciara het weekend ervoor. “Maar afgelopen zondag was één waarneming van 9 Beaufort gedurende tien minuten voldoende om van een storm te spreken. Ik sluit niet uit dat het volgend weekend ook zo is”, aldus de weerman. Het ziet er op dit moment niet naar uit dat het overvloedig gaat regenen.

In de aanloop naar het weekend wakkert de wind vanaf morgen al aan. Tijdelijk zijn een paar lokale opklaringen mogelijk, maar meestal krijgen we veel wolken. Hier en daar, en hoofdzakelijk dan in de Ardennen, kan er wat motregen vallen. Het blijft echter een groot deel van de dag droog. Op het einde van de namiddag bereikt een regenzone het westen. Deze storing breidt zich morgenavond uit naar de rest van het land. De maxima schommelen tussen 6 en 11 graden.

De eerst matige zuidwestenwind wordt overdag vaak vrij krachtig en op het einde van de dag lokaal soms krachtig. De rukwinden nemen in de loop van de dag toe van 50 naar 60 à 65 kilometer per uur. ‘s Avonds komen er pieken van 70 tot 80 kilometer per uur of eventueel wat meer.

Donderdagnacht blijft het droog over het westen en het centrum. Over het oosten valt er aanvankelijk nog wat neerslag die op de Ardense hoogten een winters karakter krijgt. Vanaf het westen verschijnen er overal brede opklaringen. De minima liggen tussen -1 à -2 graden in de Hoge Ardennen, rond +2 graden in het centrum en +5 graden aan zee. Hoofdzakelijk in de Ardennen is er kans op ijsplekken. De wind is in het oosten plaatselijk eerst nog krachtig met pieken tot 70 à 80 kilometer per uur. Al snel wordt de wind overal matig en aan zee vrij krachtig, uit west krimpend naar zuidwest.

Vrijdag wordt het droog. Eerst zijn er brede opklaringen. Later overdag wordt het tijdelijk wisselend bewolkt. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 10 of 11 graden over het westen. Er waait een matige en aan de kust een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind met windstoten van 40 tot 60 kilometer per uur.