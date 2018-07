"Nieuwe hittegolf helemaal niet uitgesloten" Redactie

30 juli 2018

21u34

Bron: VTM Nieuws 44

Op hier en daar een regenbui na "blijft het de komende twee weken droog, zonnig en warm, en een nieuwe hittegolf is helemaal niet uitgesloten”, dat zegt VTM-weerman David Dehenauw. "We zitten in een vicieuze cirkel."