Lokaal tot één meter extra sneeuw in de Alpen

02 januari 2019

17u23

Bron: NoodweerBenelux 4 Weernieuws Met een noordelijke luchtstroming viel er de afgelopen dagen al veel sneeuw in de Oostelijke Alpen. Lokaal dwarrelde er al meer dan 40 cm sneeuw neer in Oostenrijk en daar komt de komende dagen nog veel meer bij. Elders in de Alpen blijft het vaak zonnig en droog waardoor de verschillen alleen maar groter zullen worden. In Oostenrijk valt tot en met zondag mogelijk één meter sneeuw. Dat meldt Lander Van Tricht van Met een noordelijke luchtstroming viel er de afgelopen dagen al veel sneeuw in de Oostelijke Alpen. Lokaal dwarrelde er al meer dan 40 cm sneeuw neer in Oostenrijk en daar komt de komende dagen nog veel meer bij. Elders in de Alpen blijft het vaak zonnig en droog waardoor de verschillen alleen maar groter zullen worden. In Oostenrijk valt tot en met zondag mogelijk één meter sneeuw. Dat meldt Lander Van Tricht van weerdienst NoodweerBenelux

Afgelopen week viel er in de Oostelijke Alpen regelmatig sneeuw, terwijl de zuidkant en de westelijke Alpen vooral veel zonneschijn kregen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de verschillen wat betreft sneeuwhoeveelheid hoog zijn opgelopen. In een aantal skigebieden in Oostenrijk is op sommige plaatsen al meer dan drie meter sneeuw gevallen deze winter.



Mensen die de hoeveelheid sneeuw willen opvolgen in de Alpen kunnen terecht via dit handig sneeuwkaartje met de voorspelling voor de komende dagen.

Prima weer voor wintersport

Terwijl het in de Alpen de vorige jaren vaak wat minder was tijdens de kerstvakantie, waren de condities tijdens de eerste week van de vakantie dit jaar zeer goed. De zon kreeg vaak ruimte en aangezien de lucht erg droog was bleef de sneeuw ook van goede kwaliteit, ondanks temperaturen boven het vriespunt. Daar waar de sneeuwlaag toch net niet voldoende dik was, kon tijdens de nachten steeds kunstsneeuw worden geproduceerd.

Meter sneeuw

De weersituatie voor komende dagen zal de verschillen in de Alpen alleen maar groter maken. De Westelijke en Zuidelijke Alpen kunnen namelijk genieten van brede zonnige perioden onder invloed van een krachtig hogedrukgebied. De Oostelijke Alpen liggen met een noordelijke luchtstroming echter in de aanvoer van stuwingsneerslag waardoor er daar lokaal één meter sneeuw kan vallen.



Het is bovendien koud genoeg voor sneeuw tot in de dalen. De noordenwind waait wel stevig door waardoor het lawinegevaar hoog is en bepaalde skigebieden gedwongen worden een aantal skiliften te sluiten. Ook het verkeer op enkele verbindingswegen en bergpassen heeft momenteel zeer veel last van de winterse omstandigheden.

