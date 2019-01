“Lokaal tot 15 centimeter sneeuw mogelijk”, code oranje in bepaalde delen van het land: ochtendspits dreigt in het honderd te lopen HR TT HA

29 januari 2019

17u30

Bron: Belga, KMI, NoodweerBenelux, VTM NIEUWS 3875 Weernieuws Er is vanavond en morgen opnieuw sneeuw op komst in ons land. Vanavond trekt een actieve sneeuwzone binnen vanaf de kust. Komende nacht zal ze het grootste deel van het land inpalmen, waardoor de ochtendspits mogelijk zwaar verstoord zal worden. Ook morgen zijn er perioden van sneeuw in het hele land. In de meeste regio’s zal er tussen de 5 en 10 centimeter sneeuw vallen, maar lokaal kan er zelfs tot 15 centimeter sneeuw vallen, voorspelt VTM-weervrouw Jill Peeters. Het KMI waarschuwt in heel het land met code geel, voor West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië is dat zelfs code oranje. Dat betekent dat er in één uur 3 tot 5 centimeter sneeuw valt, 6 tot 10 centimeter verse sneeuw in 6 uur valt of 11 tot en met 25 centimeter verse sneeuw in 24 uur valt. Mogelijk zijn er ook veel ijzel of ijsplekken.

Vanavond kan er hier en daar al smeltende sneeuw vallen in het zuidwesten van het land, nabij de Franse grens. De maxima schommelen tussen -1 en -2 graden op de Ardense hoogten en tussen 2 en 4 graden elders. Het wordt overal zwaarbewolkt tot betrokken; vanaf de late avond trekt een actieve sneeuwzone ons land binnen vanaf de kust.



Het Agentschap voor Wegen en Verkeer zegt voorbereid te zijn. “Wij hebben 316 strooiwagens ter beschikking, en die staan paraat”, zegt woordvoerster Veva Daniëls. “We weten dat het gaat sneeuwen. Maar waar, wanneer en hoeveel er zal vallen, is nog afwachten. Het is soms een beetje hollen achter de sneeuw aan. Want als onze wagen gepasseerd is en het begint opnieuw te sneeuwen, kan er een accumulatie zijn van sneeuw, die gewoon blijft liggen op de gewest- en snelwegen”, aldus nog Daniëls.

10 centimeter sneeuw of meer

De komende 24 uur moeten we dus rekening houden met gladde wegen en sneeuw die tijdelijk kan blijven liggen. Op sommige plaatsen kan het sneeuwdek aandikken tot 10 cm of “zelfs 15 centimeter”, voorspelt VTM-weervrouw Jill Peeters.



Tegen morgenochtend bereikt de sneeuw het oosten van het land en krijgt de neerslag een buiig karakter in de kuststreek. De minima liggen tussen -4 en -6 graden op de Ardense hoogten en tussen -1 en -2 graden in de andere streken. Aan zee kan het ook vrij krachtig waaien. Het KMI kondigt code geel af voor het hele land. Voor West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië gaat het zelfs om code oranje.

Morgen zware ochtendspits verwacht

Morgen is het dan zwaarbewolkt tot betrokken met perioden van sneeuw in het hele land. Weermodellen berekenen de sneeuwzone in het tweede deel van de nacht. Al na middernacht moeten de gebieden langs de Frans-Belgische grens rekening houden met (lichte) sneeuwval die voor de eerste sneeuwlaag kan zorgen.

“Tegen de ochtend activeert de sneeuwzone en kunnen alle gebieden in België sneeuw verwachten. Dit is een ongelukkige timing waarbij de ochtendspits vermoedelijk fors wordt verstoord”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. “De sneeuwzone is verbonden aan een lagedrukgebied dat traag opschuift richting de Ardennen. Doordat het systeem zich traag verplaatst, kan er lokaal opnieuw flink wat sneeuw vallen.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer roept automobilisten op hun rijstijl aan te passen: hou voldoende afstand, pas uw snelheid aan en reken alvast extra reistijd in. “Mensen doen zich er goed aan om de meest recente weerberichten te raadplegen in functie van hun verplaatsing”, adviseert NoodweerBenelux.

Grensovergangen naar Frankrijk dicht

Als gevolg van de voorspelde wintertoestand op de weg zijn een aantal grensovergangen naar Frankrijk sinds 18 uur al gesloten voor het vrachtverkeer boven 7,5 ton. Dat heeft de Franse overheid beslist, meldt het Vlaams Verkeerscentrum op Twitter. Het gaat om de grensovergangen op de E17 in Rekkem (Kortrijk naar Rijsel), de E42 in Lamain (Kortrijk via Doornik naar Rijsel) en de E19 in Hensies (Brussel via Bergen naar Parijs). Het vrachtverkeer boven 7,5 ton zal plaatselijk naar parkings worden afgeleid.

De Lijn activeert winterplan

De Lijn heeft haar winterplan geactiveerd. Om de bovenleiding van de tramnetten ijsvrij te houden, zullen in Antwerpen, Gent en aan de kust de hele nacht trams rijden. De bussen zijn dan weer uitgerust met vierseizoensbanden voor een betere grip. “Zolang het veilig kan, blijven de bussen rijden. Als de omstandigheden dat vereisen, kan een traject wel worden aangepast om bijvoorbeeld een helling of gladde lokale wegen te vermijden.”

Gladheid

De sneeuwzone trekt in de loop van morgenvoormiddag naar het noordoosten en wordt gevolgd door opklaringen vanaf het westen. In de zuidelijke landshelft blijven er morgennamiddag nog sneeuwbuien mogelijk. Na de sneeuwzone kan het kwik tijdelijk opnieuw tot boven het vriespunt komen, met maxima tussen -2 en 0 graden in het zuidoosten van het land en tussen 2 en 4 graden in de andere streken. Dat zorgt voor tijdelijke dooi. Hierdoor spoelt het smeltwater van de sneeuw het meeste strooizout opnieuw van de wegen.

In de nacht van woensdag op donderdag gaat het vervolgens opnieuw vriezen met een algemene kans op gladheid in heel België. Het is wachten op het weekend vooraleer de kansen op sneeuwval overal opnieuw gaan afnemen.

