'Lichtende nachtwolken' beloven spektakel

20 juni 2018

Wie de komende nachten een zilverblauw schijnsel spot in de lucht, hoeft niet te panikeren: het zijn 'lichtende nachtwolken'. De speciale wolken kunnen tot zo'n anderhalf uur na zonsondergang aan de noordwestelijke hemel zichtbaar zijn en hebben een speciale, zilverwitte kleur.

Lichtende nachtwolken zijn de hoogste wolken die bestaan. Ze bevinden zich op zo'n 80 kilometer in de lucht en vormen zich wanneer zeer kleine ijskristallen ontstaan op stofdeeltjes op grote hoogte. Het klinkt feeëriek, maar de wolken geven niet écht licht. Dat is afkomstig van de zon en wordt door de ijskristallen weerkaatst. Zodra de zon te ver onder de horizon is gezakt, verdwijnen de wolken weer. Het moet dus én donker zijn én de zon moet de wolken toch beschijnen- en dat zien we dus enkel als de nachten op hun kortst zijn.