Lenteweer houdt nog hele week aan jv

19 februari 2019

06u33

Bron: belga 16 Weernieuws De dag start met nog wat regen in Hoog-België, maar nadien wordt het overal droog met opklaringen. De zon blijft ook de rest van de week van de partij, en zorgt voor maxima die tot 15 graden kunnen gaan. Dat meldt het KMI.

Vanochtend is het al droog in het westen en het centrum van het land met opklaringen. Ten zuiden van Samber en Maas is het in de voormiddag nog overwegend zwaarbewolkt met perioden van lichte regen. Later volgen ook daar opklaringen. In het binnenland vormen zich in de namiddag stapelwolken, maar de kans op een bui is zeer klein. Met maxima van 7 tot 11 graden is het wat minder zacht dan de voorgaande dagen. De wind waait meestal matig uit het zuidwesten, ruimend naar het westen.

Vanavond en vannacht blijft het droog met hoge en middelhoge wolkenvelden. De minima schommelen tussen 0 en +5 graden. Morgen wordt het droog en wisselen wolkenvelden af met opklaringen. De maxima schommelen tussen 7 en 12 graden bij een meestal matige zuidwestenwind. Ook de dagen nadien zou de zon van de partij blijven en zouden de maxima stijgen richting 15 graden.

