Lenteweer houdt nog hele week aan, vrijdag opnieuw tot 16 graden jv TT

19 februari 2019

11u33

Bron: belga 46 Weernieuws Na een kleine dip in de maxima vandaag en morgen, al blijft dat met 11 à 12 graden erg relatief, stijgt het kwik in de tweede helft van de week weer richting 15 graden. Dat meldt het KMI.

Deze namiddag kunnen we genieten van een mooie dag met brede opklaringen en soms enkele stapelwolken of wat hoge bewolking. Het blijft meestal droog. De maxima schommelen tussen 6 of 7 graden op de Hoge Venen en 10 of 11 graden in Vlaanderen. De wind is meestal matig uit het westzuidwesten.

Vanavond en vannacht blijft het droog met hoge en middelhoge bewolking. De minima schommelen tussen 0 en 5 graden.

Morgen blijft het droog en is het meestal gedeeltelijk bewolkt. De maxima schommelen tussen 7 en 12 graden. Donderdag kan het kwik stijgen tot 14 graden en vrijdag is 16 graden mogelijk in het centrum van het land. Ook tijdens het weekend krijgen we de zon normaal vaak te zien.