“Lente start een maand vroeger”: ook volgende week nog opvallend zacht en zonnig kg

14 februari 2019

08u15

De lente is er dit jaar bijzonder vroeg bij. Vandaag kunnen we rekenen op zonnig weer met maxima van 13 à 14 graden, en ook volgende week is het overdag aangenaam zacht voor de tijd van het jaar. 's Nachts blijft het wel fris. Dat meldt het KMI.

Vandaag is het meestal zonnig met weinig of geen wolken. Het is vrij zacht met maxima tussen 9 graden in de Ardennen en 13 graden in het centrum. De wind waait meestal zwak uit zuid tot zuidoost.



Vanavond en vannacht krijgen we een heldere sterrenhemel. De wind blijft in de meeste streken zwak uit zuid tot zuidoost, waardoor het goed kan afkoelen: de minima liggen tussen -2 graden in de Ardennen en +2 graden in het centrum van het land.



Zonnig weekend

Ook in het weekend is het mooi en zonnig, met soms enkele hoge wolkensluiers. ‘s Ochtends vroeg kan er lokaal nog lichte vorst genoteerd worden, maar in de namiddag stijgt het kwik alweer naar waarden tussen 13 of 14 graden. In de Ardense valleien is nog wat ochtendgrijs mogelijk.



In het begin van volgende week krijgen we wat meer wolkenvelden maar het zal waarschijnlijk meestal droog blijven. De maxima liggen in het centrum rond 10 of 11 graden.

“Bizar!”

Volgens weerman Frank Duboccage is het zachte weer uitzonderlijk. “De lente start een maandje vroeger”, klonk het op Qmusic. Hij voorspelt voor vandaag plaatselijk zelfs temperaturen tot 16 graden. De komende week blijven de maxima boven de 10 graden uitkomen. “Heel bizar!”

Temperaturen tot 16° midden Februari. En dat niet alleen, vanaf vandaag tem misschien volgend weekend (23-24/2) berekenen de weercomputers maxima van meer dan 10°. Heel bizar!