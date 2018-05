'Klein zomertje' op komst: niets dan zon, kwik stijgt naar 25 graden IVI

04 mei 2018

06u50

Bron: Belga 1204 Weernieuws Niets dan zonnig weer de komende dagen. Weerman Frank Deboosere had het op de radio zelfs over een 'klein zomertje'. Tot en met woensdag blijft het genieten, met temperaturen die variëren tussen 20 en 25 graden. Woensdag kan lokaal zelfs 27 graden gehaald worden.

Vanmiddag blijft het zonnig. De maxima liggen tussen 14 graden aan zee en in de Hoge Venen, 18 graden in het centrum en 19 of 20 graden in de Kempen.

Vanavond en vannacht blijft het helder tot lichtbewolkt. De minima schommelen van 4 graden in de Hoge Venen tot 8 of 9 graden in het westen en het centrum.

Ook zaterdag wordt een zonnige dag met maxima van 16 graden aan zee en in de Hoge Venen, 20 graden in het centrum tot 21 of 22 graden in de Kempen. Zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag is het overwegend helder tot lichtbewolkt bij minima van 7 graden in de Ardennen tot 11 graden in Vlaanderen.

6 graden boven gemiddelde

Zondag verwachten we opnieuw een zonnige, droge dag. De maxima liggen -met waarden tussen 20 graden in de Hoge Venen en 24 graden in de Kempen- zo'n 6 graden boven het gemiddelde voor de tijd van het jaar.

Ook maandag krijgen we overwegend zonnig weer, hoewel er in de namiddag wat stapelwolken zullen gevormd worden. De maxima liggen tussen 20 en 25 graden. Aan de kust blijft het iets frisser en steekt een zeebries op in de namiddag.

Kans op onweerachtige buien

Dinsdag en woensdag neemt de onstabiliteit in de atmosfeer toe. 's Ochtends is het nog zonnig, maar de bewolking neemt snel toe en er kan lokaal een bui vallen. Vooral woensdag stijgt de kans op onweerachtige buien. Het wordt ook nog iets warmer: dinsdag halen we tussen 20 en 25 graden, woensdag mogelijk zelfs 27 graden. Aan de kust blijft het iets koeler dankzij de aanwezige zeebries.

Donderdag of vrijdag verwachten we een overgang naar een andere luchtsoort en krijgen we een eerder wisselvallig weertype. Met maxima rond 18 graden in het centrum van het land evolueren we naar de normale seizoenswaarden.