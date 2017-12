"Hopelijk blijft de sneeuw nog even liggen!": zeventiger langlauft voor zijn deur in Antwerpen David Acke

Voor zeventiger Navoel Sovvinski zijn het hoogdagen. "Ik langlauf al veertig jaar. Vooral in Polen. Toen ik naar Antwerpen verhuisde in de jaren 80 wist ik niet dat ik hier ook zou kunnen langlaufen. Pas later ontdekte ik de Ardennen," lacht de man. Dat hij nu voor zijn deur de latten kan aanbinden, vindt hij fantastisch. "Hopelijk blijft de sneeuw nog even liggen!"

