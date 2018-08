“Haal tuinmeubelen binnen”: KMI waarschuwt voor hevig onweer IB HR

09 augustus 2018

06u49

Bron: Belga 509 Weernieuws Het KMI waarschuwt vandaag voor hevige regenval en zelfs hagel. Het heeft een 'code oranje' uitgevaardigd vanaf vanmiddag. Er trekt vandaag een erg actieve onweersgolf over ons land vanuit het zuiden. De onweders kunnen heel hevig zijn en gepaard gaan met windstoten van meer dan 90 kilometer per uur en wateroverlast.

Er worden neerslaghoeveelheden verwacht die in sommige streken de 20 liter/m² zullen overschrijden. Ook de kans op windschade is hoog. "Hou ramen en deuren gesloten en haal tuinmeubelen of andere losse objecten naar binnen of zet ze goed vast", zo waarschuwt de politiezone Balen-Dessel-Mol. "Parkeer je auto op een veilige plek: uit de wind en uit de buurt van bomen en schuttingen."

Bekijk hier wanneer het onweer verwacht wordt in jouw provincie:

Uit voorzorg wordt het Ter Kamerenbos in Brussel gesloten tot morgenmiddag 12 uur. Dat meldt de politiezone Ukkel/W-B/Oudergem. Vanaf 12 uur zijn ook de parken en kerkhoven van de stad Brussel gesloten wegens de voorspelde rukwinden.

Ook in Leuven gaan vanaf 11 uur alle parken dicht. Het jaagpad naast de Vaart wordt ook afgesloten.

In Limburg zijn in de stad Bilzen ook alle parken preventief gesloten.

Deze ochtend wordt het wolkendek geleidelijk dikker en breiden regen en buien zich geleidelijk verder uit vanaf de Franse grens. Hier en daar ontstaan er onweerscellen die kunnen gepaard gaan met hagel en overvloedige neerslag. De wind waait eerst zwak tot matig uit noordelijke richtingen in het westen en uit zuid tot zuidwest in het oosten. Na de middag wakkert de wind aan en zou in sommige streken zelfs tijdelijk krachtig of zeer krachtig kunnen worden. We dienen dan rekening te houden met zeer zware windstoten.

De maxima liggen tussen 20 graden aan zee en 25 of 26 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. Vanavond trekken de hevige regenval en felle onweders weg richting Nederland. In de nacht wordt het overwegend droog en volgen er steeds bredere opklaringen vanuit het zuiden al kan er nog een lokale bui vallen. De minima liggen tussen 10 en 15 graden bij een wind die matig wordt uit zuidwest.

Morgen begint zonnig maar het wordt snel gedeeltelijk bewolkt. Het blijft meestal droog al is er, met name in het noordwesten van het land, kans op enkele buien. 's Avonds kunnen er ook elders in het land buien vallen. Het wordt fris met maxima van 18 tot 23 graden bij een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.

Zaterdag zijn er 's ochtends nog hier en daar brede opklaringen maar drijven er wolkenvelden binnen vanuit het westen. Op een plaatselijk buitje na blijft het droog. De maxima liggen tussen 19 en 24 graden. Zondag wordt het zonniger met enkele sluierwolken. In de namiddag ontstaan er wat stapelwolkjes. Het wordt ook warmer met maxima van 23 tot 29 graden. Begin volgende week wordt het licht wisselvallig.