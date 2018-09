"Extreem gevaarlijke" Florence nu orkaan van categorie 4: windsnelheden van meer dan 200 km/u gemeten IVI

10 september 2018

18u42

Bron: Belga, Time 1 Weernieuws De tropische storm Florence heeft zich maandag opgewerkt tot een orkaan van categorie 4. Dat heeft het Nationaal Orkaancentrum van de VS (NHC) meegedeeld. De orkaan zal tegen het einde van de week de oostkust van de Verenigde Staten bereiken. Weerdiensten waarschuwen dat in de regio wel eens de meest krachtige storm in drie decennia kan losbarsten.

De tropische storm, die de voorbije dagen aan kracht heeft gewonnen boven de Atlantische oceaan, wordt sinds gisteren bestempeld als een orkaan. Florence heeft zich in de loop van de dag opgewerkt van een storm van categorie 3 naar een van categorie 4. De Saffir-Simpson schaal die dient om de kracht van orkanen in te schalen loopt tot 5. Bij categorie 4 kan de wind een snelheid van 195 km/u of meer bereiken. Florence behaalde vandaag al 209 km/u.

De staten North Carolina, South Carolina en Virginia hebben reeds de noodtoestand uitgeroepen omdat de orkaan de oostkust van de VS nadert. De autoriteiten van South Carolina hebben deze morgen (plaatselijke tijd) de eerste evacuaties bevolen.