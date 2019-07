“Deze hittegolven dragen het kenmerk van de klimaatverandering” mvw

24 juli 2019

10u04 2

Niet alleen in België slaat de hittegolf toe, ook in andere Europese landen is het puffen en zweten. “Deze hittegolven dragen het kenmerk van de klimaatverandering”, zegt Clare Nullis van de World Meteorological Organization. “Ze komen steeds vaker voor, starten vroeger en ze worden intenser.”

Spanje verwacht temperaturen van rond de veertig graden. Het land vreest ook voor bosbranden. In Portugal woedden de branden al sinds zaterdag. De droogte, de hevige wind en de warme temperaturen maken het blussen moeilijk. In Frankrijk kan het kwik stijgen tot boven de veertig graden. Ook bij onze noorderburen wordt het bloedheet. In heel het land, behalve in het Waddengebied, is code oranje van kracht. Het geldt als een waarschuwing voor de hitte en de risico’s die dit met zich mee kan brengen.