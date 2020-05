“Combinatie van hittegolf met coronavirus kan grote effecten hebben op volksgezondheid” SVM

26 mei 2020

19u04

Bron: Belga 1 Weernieuws Een combinatie van een hittegolf met het coronavirus kan grote effecten hebben op de volksgezondheid. Daarvoor waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Deze zomer mogen we ons volgens de VN-organisatie verwachten aan hittegolven.

De WMO dringt er bij de regeringen op aan om plannen te ontwikkelen om oudere en kwetsbare mensen tijdens hittegolven ook te beschermen tegen het nieuwe coronavirus. Zo is het aangeraden bij een hittegolf om af te koelen in een geklimatiseerde en afgesloten openbare ruimte, maar dat gaat net in tegen de gezondheidsadviezen voor de pandemie.

De WMO verwacht komende zomer opnieuw warmterecords. "We leven nu in een van de warmste jaren ooit", stelt woordvoerder Clare Nullis Kapp. "Voor velen verhoogt Covid-19 de gezondheidsrisico's die aan hitte verbonden zijn.”

