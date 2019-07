Bewolkt maar droog, woensdag kans op regenbui tvc

08 juli 2019

06u59

Bron: Belga 14 Weernieuws Deze namiddag krijgen we een mengeling van opklaringen, stapelwolken en hoge sluierwolken. Het blijft zo goed als droog. De maxima liggen tussen 15 graden in de Hoge Venen en 20 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. Dat meldt het KMI.

Vanavond lossen de stapelwolken geleidelijk op. Komende nacht wordt het licht bewolkt, rustig en fris. De temperaturen dalen tussen 2 en 7 graden in de Ardennen, tot 11 à 12 graden aan zee en tussen 7 en 10 graden elders.

Dinsdag blijft het droog met zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Het wordt wat zachter met maxima tussen 17 graden in de Hoge Venen en 22 graden in de Kempen. In de nacht naar woensdag blijft het droog maar neemt de bewolking geleidelijk toe vanaf het westen. In het oosten van het land kunnen de brede opklaringen standhouden tot de ochtend. De minima liggen tussen 4 graden in sommige Ardense valleien en 14 graden in het westen van het land.

Woensdag schuift een warm front vanaf de Britse Eilanden over ons land. Het wordt dan overwegend zwaarbewolkt. In de namiddag moeten we rekening houden met wat regen of een bui vanaf het westen. De maxima liggen tussen 18 of 19 graden aan zee en de Hoge Ardennen en 22 of 23 graden in het centrum van het land.

Donderdag wordt het onstabiel met in de loop van de dag op vele plaatsen perioden van regen of buien. De maxima liggen tussen 18 en 24 graden.

Vrijdag trekt een depressie met koude bovenluchten vanaf de Britse Eilanden net ten noorden van ons land. De onstabiliteit neemt nog toe en de buien kunnen een onweerachtig karakter krijgen. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden.

Zaterdag is het waarschijnlijk nog wisselvallig met lokale buien die vooral in het oosten kunnen gepaard gaan met een donderslag. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden.

Zondag zouden we onder invloed komen van een uitloper van hoge druk. Brede opklaringen en bewolkt perioden zouden dan afwisselen. Op een enkele spatje regen zou het droog blijven. De maxima schommelen van 19 tot 24 graden.