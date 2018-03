(Beetje) sneeuw op komst: gevreesde winterprik blijft uit, maar kans op gladheid tot 14 uur kv TK

17 maart 2018

06u26

Bron: Belga 6 Weernieuws De gevreesde zware winterprik dit weekend blijft uit. In de meeste regio's verwacht het KMI 1 centimeter sneeuw, die vooral vanmorgen zal vallen. In de namiddag wordt het droger. Wegen en Verkeer waarschuwt echter dat de wegen plaatselijk glad kunnen liggen tussen 10 en 14 uur.

De komende uren stijgt de kans op sneeuwval in Vlaanderen. De noordoostenwind duwt de sneeuw vanuit Nederland onze kant uit. Het gaat echter absoluut niet over grote hoeveelheden; het KMI heeft het over een centimeter sneeuw. Noodweer Benelux voorspelt 'hier en daar een poederlaagje'.

Vannacht heeft het hier en daar al wat gesneeuwd, maar door de positieve wegdektemperaturen is die nergens blijven liggen. Agentschap Wegen en verkeer (AWV) waarschuwt wel dat dat vanmorgen kan veranderen. "De sneeuw vanochtend zal beperkt zijn, maar zal een negatief effect hebben op de wegdektemperaturen waardoor deze waarschijnlijk negatief worden, met kans op gladheid", klinkt het. Daarom geldt vandaag van 10 tot 14 uur code geel voor gladheid, in heel België. Het agentschap vraagt weggebruikers voorzichtig te zijn onderweg wanneer de neerslagzone actief of net gepasseerd is.



Wegen en Verkeer heeft afgelopen nacht preventief 700 ton zout gestrooid. De diensten van AWV blijven de toestand van de weg opvolgen en zullen opnieuw uitrijden waar en wanneer nodig.

Update winterprik 6u30: de voorspelde sneeuw bleek minder intens. Op de meeste plaatsen is het droog. Tijdens de ochtend wordt nog beperkte sneeuwval verwacht, die tijdelijk kan zorgen voor gladde wegen. Wees voorzichtig onderweg tijdens of na een neerslagzone. AWV(@ wegenenverkeer) link

Ijzige gevoelstemperaturen

Veel sneeuw valt er dus niet, maar het is zeer koud voor de tijd van het jaar: de maxima liggen tussen de -2 in de Hoge Venen en 2 in Belgisch Lotharingen. In het centrum schommelen de temperaturen rond het vriespunt. Er staat een matige tot vrij krachtige, ijzige wind uit het noordoosten. Die doet de gevoelstemperatuur sterk dalen. "De gevoelstemperatuur berekenen we aan de hand van een formule die rekening houdt met de temperatuur en de wind", verduidelijkte weervrouw Jill Peeters gisteren. "Er staat er een constante wind van 4 tot 5 Bft. Als je dan in de wind gaat staan, kan de gevoelstemperatuur dalen tot -14 graden Celsius."

Peeters benadrukt dat dat niet gevaarlijk is, al is het wel belangrijk om je goed aan te kleden. "Het gaat om wind uit het noordoosten en die is niet alleen koud, maar ook kurkdroog. Dat wil zeggen dat het isolerende luchtlaagje rond je huid, die vastgehouden wordt door de haartjes, weggeblazen wordt en je dus sneller gaat afkoelen. En daarnaast verdampt je transpiratie ook sneller."Met andere woorden: een muts en sjaal zijn geen overbodige luxe.

Goedemorgen! Vanuit #Nederland stijgt op dit moment de kans op #sneeuwval in #Vlaanderen. Absoluut geen grote hoeveelheden, maar wellicht hier en daar een poederlaagje. Beelden uit #Kallo (Oost-Vlaanderen). Bedankt Dave Vercauteren. Jullie #weermeldingen zijn welkom. pic.twitter.com/3IZCw07uIS NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Ook morgen rond het vriespunt

Vanavond en -nacht kunnen, vooral langs de Franse grens, nog wat sneeuwbuien vallen. Elders blijft het meestal droog met opklaringen en hoge wolkenvelden. Het gaat overal stevig vriezen met minima van -3 tot -7 graden.

Ook morgen kan er opnieuw langs de Franse grens en in het uiterste zuiden nog wat sneeuw vallen. Elders is het meestal droog en wisselend bewolkt, met vanaf het noorden geleidelijk bredere opklaringen. De maxima liggen tussen 0 en -3 graden op de Ardense hoogten en tussen 0 en 3 graden elders. Het koudegevoel wordt versterkt door een snijdende wind uit het oosten tot het noordoosten.

De werkweek begint zonnig, maar nog steeds koud met maxima rond 0 graden in de Hoge Venen en rond 4 of 5 graden in Laag-België. Er waait aanhoudend een schrale oosten- tot noordoostenwind. 's Nachts vriest het overal flink.