Week regen bracht weinig soelaas: twee derde van Vlaanderen heeft tot zeer lage grondwaterstanden, vroegste captatieverbod ooit is “trieste primeur” TT

08 mei 2020

14u38

Bron: Belga 3 Wetenschap & Planeet De grondwaterstanden staan op 64 procent van de locaties in Vlaanderen op een laag tot zeer laag peil voor de tijd van het jaar, zo blijkt uit het maandelijkse rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De situatie is nu vergelijkbaar met de toestand van mei vorig jaar, toen er op 68 procent van de meetplaatsen een lage tot zeer lage waterstand was. Het leidt tot een “trieste primeur”, zegt de Vlaamse overheid: het vroegste verbod ooit om water op te pompen uit tien Antwerpse stroomgebieden.

"Dat is niet goed, we hebben de achterstand door de droogte van vorig jaar niet kunnen wegwerken", zegt Katrien Smet, woordvoerster van de VMM. Bovendien regent het normaal meer in de winter dan in de zomer, al blijft het afwachten of we opnieuw een droge en hete zomer beleven zoals in 2019.

De VMM houdt ook de debieten bij van de onbevaarbare rivieren en die variëren van lager dan normaal tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Dat laatste is vooral het geval in het zuidoosten van Vlaanderen en in het uiterste westen.



Boosdoener is de uitzonderlijk droge maand april, die ook warmer was dan normaal. "Ondanks de regenval aan het einde van de maand, zijn de waterstanden op 93 procent van de meetplaatsen gezakt", zegt Smet. De VMM herhaalt haar advies om spaarzaam om te springen met drinkwater, ook al heeft de overheid nog geen bijzondere maatregelen opgelegd aan particulieren. "Maar er heerst wel verhoogde waakzaamheid bij heel wat waterbeheerders", zegt de woordvoerster. "Er wordt frequent overleg gepleegd".

In de provincie Antwerpen geldt sinds vandaag door de lage waterstanden een captatieverbod in tien ecologisch kwetsbare stroomgebieden. Dat is een “trieste primeur”, zegt de provincie Antwerpen: het gaat namelijk om het vroegste captatieverbod ooit.

