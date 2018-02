Webcam toont ongelofelijk uitzicht vanuit Tesla Roadster in ruimte Koen Van De Sype

07 februari 2018

09u09

Bron: SpaceX 0 Wetenschap & Planeet Elon Musk – de grote baas van Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX – is er gisteravond in geslaagd om zijn Falcon Heavy succesvol te lanceren. Aan boord was zijn rode Tesla Roadster en die zweeft nu rond in de ruimte. Via een webcam kan je volgen hoe het ronduit indrukwekkende uitzicht is vanuit de elektrische wagen.

Aan het stuur van de Tesla zit een pop in een ruimtepak – Starman – en een reeks camera’s op de wagen en de Falcon Heavy streamen live beelden door. ‘Don’t panic’ is te lezen op het bestuurdersscherm. De 1,25 ton zware auto vliegt nu met een rotvaart van 47.000 kilometer per uur door de ruimte en dat maakt hem met voorsprong de snelste ooit. Bestemming is de planeet Mars. (lees hieronder verder)

De lancering van de raket vanop Cape Canaveral in Florida verliep vlot. Het gaat om de krachtigste raket sinds de maanraket. Twee van de onderste raketten keerden kort na de lancering terug naar de aarde en landden veilig aan het Kennedy Space Center. Ze kunnen nu gewoon weer opnieuw gebruikt worden.

De lancering wordt gezien als een mijlpaal. Het is een geoptimaliseerde manier om materiaal in de ruimte te brengen en de stuwraketten te recycleren. In de eerste plaats is ze gericht op vrachttransport – satellieten in een baan om de aarde te brengen bijvoorbeeld - maar het uiteindelijk doel is om mensen naar de maan en naar Mars brengen.