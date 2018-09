We worden luier: Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor globale gebrek aan beweging



Annick Wellens

05 september 2018

09u10 0 Wetenschap & Planeet Een tijdje geleden gaf de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al een eerste waarschuwing, enkele jaren later hebben we helemaal geen vooruitgang gemaakt. Maar liefst één vierde van de wereldbevolking of 1,4 miljard (dat zijn negen nulletjes) mensen doen amper aan lichaamsbeweging. Dat duidt WHO met een studie in Een tijdje geleden gaf de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al een eerste waarschuwing, enkele jaren later hebben we helemaal geen vooruitgang gemaakt. Maar liefst één vierde van de wereldbevolking of 1,4 miljard (dat zijn negen nulletjes) mensen doen amper aan lichaamsbeweging. Dat duidt WHO met een studie in The Lancet

De WHO onderzocht de stand van zaken in 168 verschillende landen en velde een oordeel. Dat oordeel bleek niet min te zijn. Zo was het aandeel inactieve mensen van 32 procent (2001) naar 37 procent (2018) gestegen. Inactief betekent dat zulke mensen geen 150 minuten per week aan matige lichaamsbeweging of 75 minuten aan intensieve activiteiten besteden.

Nadelen van sedentair leven

De oorzaak ligt bij een diverse mix van factoren: de manier waarop we ons verplaatsen, werk, kinderen opvangen en minder actieve hobby's. “En waarom dat sedentair leven zo’n groot probleem is?”, vragen sommigen zich misschien af. Niet alleen heb je meer kans op overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten, studies tonen een verband aan tussen bepaalde types kanker en sedentair leven.

Voornamelijk westerse landen waar inwoners van een hoog inkomen genieten, moeten afrekenen met inactieve inwoners en de bijhorende kwaaltjes. In tegenstelling tot landen zoals Mozambique en Oeganda waar slechts zes procent van de inwoners onvoldoende beweegt. In België voldoet gemiddeld 35 procent van de bevolking aan de (slechte) voorwaarden van het sedentair leven. Verder zijn vrouwen doorgaans minder actief dan mannen. Ook in België ligt het percentage inactieve vrouwen hoger dan bij mannen.

Wat doe je eraan?

Het is vrij evident welke activiteiten gelden als matige lichaamsbeweging. Denk daarbij aan wandelen, op het gemak fietsen en zelfs het gras maaien geldt als lichaamsbeweging. Zo kan je het nuttige aan het aangename (lees: noodzakelijke) koppelen. Joggen, zwemmen, mountainbiken, voetbal, tennis en tal van andere sporten gelden dan weer als intensieve activiteiten. Voldoende keuze dus. Tweemaal een halfuurtje joggen en nog eens een kwartiertje zwemmen is al voldoende.

