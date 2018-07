Water drinken beu? Ook door voeding krijg je heel wat vocht binnen Annick Wellens

30 juli 2018

16u14 5 Wetenschap & Planeet Het belangrijkste advies bij dit warme weer luidt nog steeds: drink voldoende water. Dankzij de hittegolf die ons land stevig in zijn greep houdt, zouden we dagelijks meer dan twee liter water moeten drinken. Maar wie al dat water kotsbeu is, kan een beetje verlichting zoeken bij waterrijke voeding.

Wist je dat we dagelijks tot bijna één liter water binnenkrijgen via ons voedsel? Dat cijfer stijgt wanneer je er bewust op gaat letten. Natuurlijk moet je nog steeds voldoende water drinken. Je kan de dagelijkse liters vocht die je lichaam nodig heeft immers niet volledig compenseren met water. Bovendien is water verantwoordelijk als afvoersysteem voor de afvalstoffen uit onze voeding. Maar het scheelt toch al een glaasje water wanneer je een volledige watermeloen oppeuzelt.

Het lijstje met waterrijke groenten en fruit is eindeloos. Maar er zijn enkele uitblinkers: komkommer, waterkers, spinazie, tomaten, sla, selder, broccoli en wortelen pronken bovenaan.



Komkommer (96 procent)

Ijsbergsla (95 procent)

Selder (95 procent)

Tomaten (94 procent)

Paprika's (94 procent)

Watermeloen (91 procent)

Spinazie (91,5 procent)

Aardbeien (91 procent)

Pompelmoes (90 procent)

Wie een maaltijd wil samenstellen die voldoende hydrateert, kan dus een simpele salade maken met veel tomaten, komkommer, paprika en waterkers. Zo'n maaltijd bevat, behalve veel water, ook heel wat vezels en voedingsstoffen zoals foliumzuur en vitamine K, een deugd voor de gezondheid.

Het is wel belangrijk om de groenten rauw te eten en niet te koken. Tenslotte droogt het kookproces de groenten een beetje uit. Vooral de oven is een boosdoener. Dat merk je bijvoorbeeld wanneer je brood roostert. Normaal bestaat een brood voor ongeveer 33 procent uit vocht. Na het roosteren, wordt het harder, knapperig en krokant omdat het vocht verloor. Een fruitsalade kan dan weer dienen als hydraterend toetje. En zo bespaar je jezelf toch één glas water per maaltijd.