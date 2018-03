Wat zou er gebeuren als er een nucleaire bom afging in jouw achtertuin? Op deze interactieve kaart kan je het zien KVDS

30 maart 2018

13u53

Bron: outrider.org, Gizmodo 0 Wetenschap & Planeet De Amerikaanse Outrider Foundation heeft een interactieve kaart online gezet waarop je kan zien welke verwoesting een nucleair wapen zou aanrichten mocht dat afgaan in je achtertuin. Je kan kiezen uit een reeks van vier bommen en die zowel op de grond als in de atmosfeer laten ontploffen. Zo zou de Tsar Bomba – de zwaarste bom die Rusland ooit lanceerde – als hij op Gent werd gegooid, schade aanrichten tot aan onze kust. En meer dan een half miljoen dodelijke slachtoffers maken.

De Outrider Foundation is een non-profitorganisatie die aandacht vraagt voor alles wat de mensheid bedreigt, van nucleaire wapens tot de opwarming van de aarde. Haar hoop is naar eigen zeggen om van de wereld een veiliger plek te maken. En haar nieuwe interactieve kaart past helemaal in dat plaatje. (lees onder de interactieve kaart verder)

What would happen if a nuclear bomb went off in your backyard? Choose a bomb and experience the power of a nuclear blast in your area

Op de kaart kan je een locatie naar keuze ingeven en vervolgens bekijken wat het effect zou zijn mocht er een nucleair wapen op afgevuurd worden. Je hebt de keuze tussen de ‘Little Boy’ (15KT, de atoombom die in 1945 op de Japanse stad Hiroshima werd gegooid), de Hwasong-14 (150KT, de intercontinentale ballistische raket die Noord-Korea ontwierp en vorig jaar voor het eerst testte), de W87 (300KT, een Amerikaanse thermonucleaire raketkop) en de Tsar Bomba (50.000KT, de waterstofbom die de voormalige USSR tijdens de Koude Oorlog tot ontploffing bracht en in 1961 de krachtigste door mensen veroorzaakte explosie ooit veroorzaakte). Extra feature is dat je kan kiezen om de bommen af te laten gaan op de grond (minder schade) of in de atmosfeer (meer schade).

Bij elk scenario kan je zien hoe groot de explosie zou zijn en hoe ver de schokgolf, de hitte en de straling waarneembaar zou zijn. Er wordt ook elke keer vermeld hoeveel slachtoffers er naar schatting zouden vallen, zowel doden als gewonden.

1.373.271 gewonden

Mocht er bijvoorbeeld een Star Bomba op Gent gegooid worden, dat zou dat 464.529 doden en 635.870 gewonden tot gevolg hebben als hij op de grond zou afgaan en 580.313 doden en 1.373.271 gewonden als hij zou ontploffen in de atmosfeer. De hitte zou telkens te voelen zijn tot aan de kust. (lees hieronder verder)

De interactieve kaart doet denken aan de NukeMap die enkele jaren geleden werd gelanceerd door Alex Wellerstein van het Stevens Institute of Technology. Hij was effectief een van inspiratiebronnen voor de nieuwe kaart en fungeerde zelfs als consultant, zegt dr. Tara Drozdenko van de Outrider Foundation aan wetenschaps- en technologiesite Gizmodo.

Gevaren

Het doel van het project? “Outrider gelooft er rotsvast in dat we door samen te werken de uitdagingen waar de wereld voor staat het hoofd kunnen bieden”, aldus Drozdenko. “Twee van de grootste bedreigingen zijn nucleaire wapens en de opwarming van de aarde. Begrip van de gevaren van iets, is de eerste stap naar verandering. En een veiliger toekomst.”