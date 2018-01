Wat maakt jou gelukkig? De UGent wil het weten voor prestigieus onderzoek VSH

Aan de Universiteit van Gent is de aftrap gegeven voor een prestigieus onderzoek. Voor het eerst krijgt ons geluk een cijfer opgeplakt. Van De Panne tot Heusden-Zolder: aan meer dan 3.000 Belgen zullen wetenschappers vragen wat hen een geluksgevoel geeft, en wat niet. Bedoeling van de studie: "Iedereen gelukkiger maken."

In principe zou het onderzoek wetenschappelijk representatief zijn als meer dan 1.000 mensen reageerden. Maar de unief mikt op meer. Liefst drieduizend. Professor Lieven Annemans: "Elke deelnemer is belangrijk. Al vraagt dat wel wat inspanning: de online vragenlijst is lang. We zoeken oude mensen, maar ook jonge mensen. Gezonde en zieke. Mensen die werken, mensen die werkloos zijn. Mensen met kinderen, mensen zonder kinderen." De vragenlijst peilt naar alles waar mensen gelukkig van worden. Hun gezondheid. Hun huis. De relaties die ze hebben. De politieke situatie. Het klimaat.

Het online onderzoek is te vinden op de website www.geluk.ugent.be. Deelnemen is altijd anoniem. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 40 minuten in beslag.