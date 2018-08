Wat je nagels over je gezondheid zeggen AW

10 augustus 2018

18u20

Gezonde nagels zijn doorschijnend en glad. Alles wat niet aan die omschrijving voldoet, kan wijzen op een afwijking en zelfs een ernstiger gezondheidsprobleem aan het licht brengen.

Gescheurde of ietwat broze nagels vormen doorgaans geen al te groot probleem. Toch zijn er enkele abnormaliteiten die je beter laat onderzoeken. Denk daarbij aan een felle verkleuring van nagels en de huid er eromheen. Die duiden meestal op een infectie, een aandoening (waaronder psoriasis) of de inname van zware medicatie. Daarnaast zijn verticale randen en broze plekken typische verschijnselen wanneer je ouder wordt.

Kenmerken

Veranderingen in de vorm van de nagel, broze nagels, roodheid, pijn, zwellingen en plots bloeden zijn enkele symptomen die je naar een dokter moeten leiden. Die weet vast raad met de uiteindes van je hand. Omdat de afwijkingen zo uiteenlopend zijn, is een diagnose door een expert bovendien vereist.

Voorkomen beter dan genezen

Je kan bepaalde afwijkingen overigens ook zelf proberen te vermijden. Denk daarbij aan ingegroeide nagels. Dat doe je door je nagels te knippen in plaats van ze te scheuren, jezelf een degelijk nagelschaartje aan te schaffen, en let erop dat je nagels niet te kort knipt. Ook nagellak is eigenlijk niet zo gezond. Langdurig gebruik zorgt al snel voor geelachtige vinger- en teennagels.