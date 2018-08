Wat gebeurt er met je lichaam als je onvoldoende water drinkt?

Annick Wellens

07 augustus 2018

16u02 0 Wetenschap & Planeet Al is het einde in zicht (in de vorm van onweersbuien), de hitte houdt voorlopig nog eventjes aan. Dat betekent dat de adviezen blijven gelden waaronder de tip om voldoende water te drinken. Maar weet je eigenlijk waarom?

Een van de belangrijkste onderdelen van ons lichaam zijn allicht de hersenen. Ze hebben het meeste energie nodig en ze bestaan voor 75 procent uit water. Geen wonder dat je ervoor moet zorgen dat de vochtbalans in jouw bovenkamer op peil blijft. In uitgedroogde toestand moeten bepaalde regio’s harder werken. Dat betekent niet dat het denkvermogen afneemt, maar wel het concentratievermogen. Ook wanneer je last hebt van stemmingswisselingen tijdens deze warme dagen, komt dat misschien doordat je te weinig drinkt. Voldoende fris water drinken, herstelt het evenwicht daarboven, voorkomt hoofdpijn en zorgt ervoor dat je ’s nachts beter slaapt.

Ons bloed bestaat voor 94 procent uit water. Dat is tenminste zo als je voldoende water drinkt. Wanneer je te weinig water drinkt, wordt het bloed dikker en neemt de bloeddruk af. Op die manier stroomt het bloed enkel nog naar de meest vitale organen wat leidt tot duizeligheid, concentratiestoornissen en misselijkheid.



Ook ons hart heeft water nodig. Wie te weinig drinkt, beïnvloedt de werking van de zenuwcellen. Die zenuwcellen zijn verantwoordelijk voor het juiste hartritme en dus erg belangrijk.



Bij te weinig watertoevoer wordt er geen zweet meer geproduceerd, de huid droogt uit en het lichaam is niet langer in staat om zichzelf af te koelen. Daardoor stijgt de lichaamstemperatuur en kan een persoon hyperthermie ontwikkelen wat tot gevaarlijke complicaties kan leiden.



Dagelijks verliezen we honderdvijftig milliliter vocht via onze urine. Dat zijn eigenlijk afvalstoffen, en die kunnen enkel geloosd worden als de nieren voldoende water krijgen om de urine te produceren. Om voldoende te kunnen plassen, hebben onze nieren eigenlijk vijfhonderd milliliter water nodig. In werkelijkheid moeten we natuurlijk veel meer drinken dan dat. Alle lichaamsdelen die we hierboven opsommen, hebben immers ook water nodig.