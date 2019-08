boxx Gesponsorde inhoud Wat doet zo’n hete zomer met je energie- en waterverbruik? De grootste gevolgen én slimme tips op een rijtje Aangeboden door Engie

19 augustus 2019

09u00 0 Wetenschap & Planeet Juli was een historisch hete maand. We worstelden met meer droogte, meer nood aan verkoeling. Maar wat deed dat met jouw energie- en waterverbruik? En hoe pak je de volgende hittegolf op dat vlak slimmer aan? Enkele coole tips.

Airconditioning vrat energie

De hele zomer kon je overal lezen dat de verkoop van airconditioning toenam. Geen verrassing bij temperaturen buiten van 40°C. Airconditioning in huis koelt dan ook sterk af, maar het verbruikt veel energie en is niet ecologisch. Ter vergelijking: airco verbruikt tussen de achthonderd en vijfduizend watt per uur, dat is evenveel als twee droogtrommels die tegelijk draaien. Een ventilator verbruikt meestal niet meer dan honderd watt per uur en is dus een slimmere investering. An sich maakt een ventilator de lucht wel niet koeler, maar dat fiks je door hem op een koele waterbron te richten (een bak met ijsblokjes, een bevroren fles water, koelelementen voor de koelbox).

Welke tips kan je volgend jaar toepassen voor een koeler huis zonder airco:

• Slaap in een noordelijk gerichte ruimte.

• Voorzie je huis van groengevels en zonnewering, zoals rolluiken, zonneluifels of externe blinden. Heb je er geen? Doe de gordijnen en venster helemaal dicht.

• Op langere termijn: een grote boom in de tuin kan veel schaduw bieden.

• Probeer de tv, pc, printer, oven, stofzuiger, strijkijzer en droogtrommel niet te gebruiken: ze verbruiken energie én produceren warmte.

Je koelkast leverde hard werk

Een koelkast moet tijdens een hittegolf harder werken om zijn ingestelde temperatuur te behouden. Eén belangrijke ingreep die je kan doen als de temperatuur in de zomer boven de 25°C stijgt: schuif de koelkast verder van de muur weg. Tien centimeter is een minimum, meer is beter. De condensor (het zwarte rooster achteraan) kan dan beter zijn warmte afgeven en zo verbruikt je koelkast minder elektriciteit.

Tips voor een rustigere koelkast:

• Zorg ervoor dat je koelkast niet in de volle zon staat. Een kelder, garage of niet-verwarmde ruimte is optimaal.

• Nog meer handige tips om het stroomverbruik van je koelkast te verminderen, lees je in deze blogpost van ENGIE.

Bijgevolg steeg je elektriciteitsverbruik

Uit cijfers van ENGIE blijkt dat we tijdens de warmste week van juli 2019 beduidend meer elektriciteit verbruikten dan tijdens dezelfde week van juli 2018. Die data verzamelde ENGIE bij 17.681 gebruikers van boxx, ENGIE’s slimme thermostaat die water- en energieverbruik monitort. Dat we meer airconditioning en ventilatoren gebruikten en dat onze koelkast en diepvriezer harder moesten werken, zit daar natuurlijk voor iets tussen.

Slimme tips van boxx-gebruikers voor minder elektriciteitsverbruik:

• Kristof V. (32): “Ik zocht deze zomer buitenshuis koelere plekken op: een frisse coworkingplek, een cinemazaal, een bibliotheek. Zo hoefde ik thuis geen airco in te schakelen.”

• Isobel B. (41): “Wij zetten thuis onze verwarmingsketel op zomerstand, zodat de verwarming niet opsprong op een frisse zomerochtend.”

• Lieselot D. (28): “Gebruikte ik bepaalde elektrische apparaten niet of was ik op het werk of op vakantie? Dan schakelde ik zo veel mogelijk apparaten helemaal uit. Slaapstand is ook uit den boze. Dat zie ik direct op boxx.”

Je waterverbruik ging de hoogte in

Uit cijfers van De Watergroep blijkt dat we in de heetste week van juli 2019 veel meer kraanwater verbruikten: van zo’n 20% meer in Limburg tot 50% meer aan de kust of in Antwerpen. In Antwerpen stond ons verbruik gelijk aan 248 miljoen liter water of bijna honderd olympische zwembaden per dag. We namen dan ook vaker douches, gaven onze planten meer water, vulden plonsbadjes en veel regenputten bleven leeg.

Tips voor minder waterverbruik:

• Neem geen bad, ga liever voor een korte douche. Met de nadruk op kort: een minuut minder douchen bespaart al zo’n 42 liter per week. Draai ook de kraan dicht tijdens het tandenpoetsen.

• Om beter te kunnen inschatten hoeveel water je ’s zomers verbruikt en bespaart, kan boxx van ENGIE je inzicht geven in je water- en energieverbruik.

Zonnepanelen boerden goed, tenzij het té warm was

We hebben nooit zo veel zonne-energie gebruikt in één maand als in juli 2019, schrijft VRT NWS. Tijdens die maand produceerden onze zonnepanelen 426 gigawattuur, goed voor 10% van het Vlaamse energieverbruik en dat is een recordpercentage. Maar voor je als zonnepanelenbezitter gaat juichen: door temperaturen boven de 25°C gaan zonnepanelen minder efficiënt werken. Daardoor ging op de warmste julidag dan weer zo’n 6% zonne-energie verloren. Lees hier meer over hoe de seizoenen het rendement van je zonnepanelen beïnvloeden.

