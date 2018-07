Wat deze foto ook toont: Romein stierf niet door rondvliegend rotsblok na uitbarsting Vesuvius FT

01 juli 2018

22u40

Bron: The New York Times 0

"Deze man stierf toen hij een rotsblok op z'n hoofd kreeg terwijl hij probeerde weg te vluchten na de uitbarsting van de Vesuvius", was al snel de conclusie van archeologen toen die in mei van dit jaar in Pompei een skelet ontdekten van een man en een gigantische steen, vermoedelijk van een deurpost.

De dertiger had het geluk te kunnen ontsnappen aan de as en lava van de vulkaan toen die in 79 na Christus uitbarstte, maar werd uiteindelijk toch de grote pechvogel toen hij geraakt werd door een rondvliegend rotsblok van enkele tientallen kilo's zwaar. Van dat verhaal blijkt nu toch niet alles waar te zijn, toont nieuw onderzoek. Het hoofd van de man werd immers niet vlak onder de rots teruggevonden, maar wat lager, in een holte onder het lichaam. De schedel en het hoofd van de man, met intact gebit, bleken ook niet verbrijzeld. Wel was zijn mond opengesperd, wat erop wijst dat hij om het leven is gekomen door verstikking en de rots pas daarna neerviel.

Momenteel worden alle ledematen zorgvuldig geanalyseerd zodat onderzoekers de laatste momenten in het leven van de man met grotere nauwkeurigheid kunnen reconstrueren. Eerder al werd vastgesteld dat de Romein mankte, vermoedelijk na een infectie waardoor hij moeite moet gehad hebben weg te vluchten.

