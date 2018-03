Walg jij van andermans lijfgeur? Dan ben je wellicht van het autoritaire en conservatieve type LB

06 maart 2018

16u43

Mensen die snel hun neus ophalen voor de lijfgeur van anderen vertonen vaker conservatief en autoritair gedrag dan mensen die zich niet aan lichaamsluchtjes storen, zo blijkt uit onderzoek. De wetenschappers menen dat autoritair gedrag deels toe te schrijven is aan onze primitieve neiging om te vermijden dat we ziektes oplopen van mensen die ons niet vertrouwd zijn. Hun bevindingen ondersteunen de theorie dat gevoelens van afkeer een rol spelen in sociale discriminatie.

"We denken dat autoritaire gedragingen zeker ten dele geworteld zijn in onze biologie", stelt professor Jonas Olofsson, mede-auteur van het onderzoek dat de universiteit van Stockholm verrichtte.

Maar, zo benadrukt hij, gevoelens van afkeer zijn niet onveranderlijk. "Hoewel afkeer een heel primitieve emotie is die zijn oorsprong kent in ons biologisch overlevingsinstinct, kan het wel veranderd worden", stelt hij.

Eerdere studies hebben een verband gelegd tussen de mate van walging en politieke oriëntatie. Zo waren er onderzoeken die aantoonden dat wie zich conservatief noemt een grotere aversie heeft voor aanstootgevende beelden.

Opsporen van ziekteverwekkers

Olofsson en zijn team wilden onderzoeken of de reactie van individuen op geuren een gelijkaardige associatie zou blootleggen. "We denken dat geur de grondslag kan zijn van het detectiesysteem voor ziekteverwekkers, dus lichaamsgeur is misschien wel de meest primitieve en meest fundamentele manier om ziekteverwekkers te detecteren", zegt hij.

De vorsers deden experimenten met meer dan 750 proefpersonen. De deelnemers kregen vragenlijsten over uiteenlopende onderwerpen, onder meer over hun mate van sociaal, fiscaal en moreel liberalisme en de mate van hun afkeer voor ziekteverwekkers.

Fan van Donald Trump?

Zo werden deelnemers gevraagd op een schaal van zeven punten hun reactie op situaties als 'ik zit naast iemand met rode vlekken op de arm' te geven of 'je zit naast een vriend en merkt dat je voeten fel ruiken'. Daarnaast moesten ze antwoorden of en in welke mate ze het eens waren met 15 stellingen die verband hielden met rechts autoritarisme zoals 'ons land heeft een machtige leider nodig om de radicale en immorele stromingen in onze samenleving te bestrijden'.

Een groep deelnemers werd daarenboven gevraagd te reageren op een reeks stellingen waarmee de vorsers peilden welke van vijf Amerikaanse presidentskandidaten uit 2016 ze zouden steunen.

De resultaten onthulden dat rechts autoritarisme kan gelinkt worden aan een gevoel van afkeer tegenover lichaamsgeuren. Bovendien bleek een - weliswaar zwak - verband tussen dergelijke gevoelens van weerzin en steun voor Donald Trump.

De onderzoeksresultaten liggen in de lijn van eerdere studies die aantoonden dat wie geneigd is tot fysieke afkeer ook intoleranter is voor sociale groepen met een lagere status. Ze ondersteunen tevens het evolutionaire verhaal dat vooroordelen gestoeld zijn op walging, precies omdat mensen buiten de eigen groep onbekende ziektes dragen.