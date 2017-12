Waarom we zo vaak door het oranje licht rijden Tine Kintaert

Bron: PBS.org 0 Thinkstock Wetenschap & Planeet Als het licht op oranje springt, wil dat eigenlijk zeggen dat je moet afremmen. Toch rijden we met zijn allen regelmatig door. Soms doen we dat met opzet, maar heel vaak gebeurt het voor we het goed en wel beseffen. En de wetenschap heeft nu uitgevogeld hoe dat komt.

De mens is een van de weinige diersoorten die bewust beslissingen neemt. Maar we zijn er niet altijd even goed in, en al helemaal niet als het snel moet gaan. Soms kunnen we op het nippertje nog de juiste beslissing nemen, maar op andere momenten loopt het helemaal fout en stap je in een vieze plas.

Neurowetenschappers van de Johns Hopkins University vroegen zich af hoe we zo'n last minute-beslissingen nemen en waarom ze niet altijd goed aflopen. Ze regelden een onderzoek waarbij proefpersonen in een soort verkeerslichtsituatie terechtkwamen. Ze kregen op een computer verschillende vormen te zien, waarbij ze met hun ogen een zwarte stip moesten volgen. Soms verscheen er echter een blauwe of gele vorm, die bepaalden of ze moesten stoppen met kijken naar de stip of niet. Zo konden ze nagaan hoe snel een beweging aangepast kan worden.

Johns Hopkins University De drie hersendelen die moeten samenwerken bij het nemen van een last minute-beslissing

100 milliseconden

Daarna werd de test herhaald met apen, wat soortgelijke resultaten opleverde. Maar de dieren kregen ook haarfijne sensoren ingeplant in het brein, zodat de onderzoekers konden zien welke hersendelen precies samenwerken tijdens zo'n beslissingsproces.

Wat blijkt? Het leven is aan de snelle beslissers. Létterlijk, want eens je een signaal krijgt (zoals het oranje licht) en een last minute-beslissing moet nemen, moet dat binnen de 100 milliseconden gebeuren. Aarzel je langer dan 200 milliseconden, dan is er geen weg terug. Er komen immers drie hersendelen te pas aan dat proces: de prefrontale cortex, die de beslissing neemt en die dan aan de motorische cortex doorgeeft. Die moet op zijn beurt een signaal naar de spieren sturen. Hoe langer je nadenkt over je beslissing, hoe langer het duurt om de handeling effectief uit te voeren. En dat is waarom we vaak nog twijfelen terwijl we al door het oranje licht rijden.