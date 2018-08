Waarom we, op het ritme van de bas, altijd ons beste (dans)beentje voorzetten Annick Wellens

19 augustus 2018

13u35 0 Wetenschap & Planeet Pukkelpop 2018 zit er alweer op en festivalgangers keren moe maar voldaan huiswaarts. Met zware benen want die hebben drie lange dagen het beste van zichzelf gegeven. En daar konden ze niets aan doen want het is de bas die ons tot dansen dwingt.

Ofwel waggel je van links naar rechts, je springt enthousiast op en neer of je schudt je achterste heen en weer. Als het deuntje aanstekelijk is, beweegt iedereen. Muziek is immers universeel en daar is dans onlosmakelijk met verbonden. Onderzoekers verklaren het fenomeen: de bas is een stuwende factor die onze ledematen op het ritme van de muziek doet bewegen.

Basinstrumenten als ritmische basis

Wetenschappers aan het MARCS instituut in Australië registreerden de hersenactiviteit van proefpersonen terwijl die genoten van een streepje muziek. Ze ontdekten dat de hersenactiviteit synchroon liep met de frequentie van de slag: “Basinstrumenten worden gebruikt als ritmische basis, terwijl hogere instrumenten de melodie bepalen.” Zelfs wanneer we stilzitten, tracht ons brein het ritme te volgen. Bovendien slagen liedjes met de zwaarste bas er het beste in om de luisteraar te doen bewegen.

Muziek als klinische toepassing

De auteurs stellen dat het synchroniserende effect van bas op de hersenen mogelijk te wijten is aan: "Een grotere rekrutering van hersenstructuren die betrokken zijn bij bewegingsplanning en -controle.” Dat opent potentiële medische toepassingen: “Het natuurlijke vermogen van de hersenen om een ritme vast te houden, kan een aantal aandoeningen verhelpen. Denk daarbij aan motorische aandoeningen, veroorzaakt door hersenschade.”

Nu weet je dat wanneer de bas begint en je merkt dat je spontaan met je voet op de grond tikt, de lage frequenties je hersenen hebben aangemoedigd om op het ritme van de muziek te bewegen.