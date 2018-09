Waarom we bijen beminnen maar wespen haten: “Onterecht”, volgens experts Annick Wellens

19 september 2018

13u24 0 Wetenschap & Planeet Een grootschalige studie bewijst wat velen waarschijnlijk al vermoedden: we haten wespen - gelukkig zit het wespenseizoen er bijna op! Bijen zijn daarentegen geliefd, vreemd want zo groot zijn de verschillen eigenlijk niet. En wanneer beide insecten prikken, doet dat evenveel pijn.

Ongeveer 750 participanten afkomstig uit 46 verschillende landen beantwoordden uitgebreide vragenlijsten. Die startten met de vraag wat ze van bijen en wespen vinden. Het resultaat werd gepubliceerd in het biologisch tijdschrift Ecological Entomology. En je raadt het al: de overgrote meerderheid haat wespen. De beesten vallen je lastig tijdens het picknicken. Ze kunnen je prikken en dat doet immens veel pijn. Bovendien hebben de insecten volgens de participanten geen enkel nut.

Maar dat klopt niet helemaal. Wespen maken dan wel geen honing zoals bijen dat doen, ze bestuiven bloemen en zijn net zo belangrijk voor het klimaat. “Wespen genieten gewoon van slechte pers”, legt Seirian Sumner uit, hoofdauteur van het onderzoek.

Bijen in de spotlight

“Mensen beseffen jammer genoeg niet hoe belangrijk de wesp is”, vervolgt ze nog. Dat geldt overigens ook voor onderzoekers. Zo analyseerde ze wetenschappelijke papers die de voorbije 37 jaar werden uitgevoerd en waarbij de bij en/of wesp centraal stond. Maar liefst 97,6 procent van die studies ging over de bij, terwijl de wesp slechts een rolletje speelde bij 2,4 procent van het gevoerde onderzoek. Ook tijdens wetenschappelijke conferenties focust gaat de focus voor 81,3 procent van de tijd naar bijen.

Toch doet de wesp veel voor ons klimaat. Wanneer het insect jouw boterham met choco, siroop of kaas lijkt aan te vallen, is het eigenlijk op zoek naar kleine insecten. Zulke prooien voedert het beest aan zijn larven. Zo wordt er een zeker evenwicht in stand gehouden. Al waren er deze zomer zeer veel wespen actief, het wereldwijde aantal neemt jammer genoeg af. Net zoals de hoeveelheid bijen. Een gebrek aan onderzoek kan dan wel eens erg ongunstige effecten hebben. “Tijd om daar verandering in te brengen”, vindt Sumner.