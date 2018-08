Waarom vrouwen meer last hebben van migraineaanvallen AW

14 augustus 2018

23u44

Bron: Medical News Today 0 Wetenschap & Planeet Migraine is geen gewone hoofdpijn, het is een extreem pijnlijke en stekende pijn in het hoofd die vaak gepaard gaat met misselijkheid, gevoeligheid voor specifieke geuren, licht en geluiden. En vooral vrouwen kampen ermee, maar hoe komt dat eigenlijk?

Volgens wetenschappers heeft het iets te maken met de geslachtshormonen. En vrouwen beschikken per toeval over het soort hormonen dat interageert met de drielingzenuw, een van de vijf hersenzenuwen. Die zenuw is verantwoordelijk voor zintuigelijke waarneming in het gezicht. De geslachtshormonen van vrouwen maken de zenuwcellen gevoeliger wat migraineaanvallen kan triggeren.



Testosteron en oestrogeen

Eenmaal onderzoekers ontdekten wat migraine kan uitlokken, probeerden ze middeltjes uit die de extreem pijnlijke hoofdpijn moeten voorkomen. Testosteron, het mannelijke geslachtshormoon, lijkt alvast een beschermende rol te spelen. Maar ook oestrogeen speelt een rol. Maar dan omgekeerd.



Een hoge dosis oestrogeen zorgt voor een hogere prevalentie van migraine. Bovendien verhoogt de maandelijkse verandering in de hormoonspiegel – tijdens de menstruatie – de kans op een zeer pijnlijk hoofd. Omdat de hoeveelheid oestrogeen een belangrijke rol speelt als voorbode van een migraineaanval, kan het soelaas bieden om het evenwicht te herstellen tijdens episodes. Wetenschappers gaan aan de slag met hun bevindingen en hopen op die manier een geschikte migrainetherapie te kunnen aanbieden.

