Waarom veel mannen geen condoom gebruiken (en het is een beetje gênant) Bewerkt door Eric Belsack

18u47

Bron: New York Times 4 thinkstock Wetenschap & Planeet Ze zijn het meest efficiënte middel tegen seksueel overdraagbare aandoeningen en ongewenste zwangerschappen. En toch gebruikt één Amerikaan op drie geen condoom bij het vrijen. De reden is enigszins gênant: de rubbertjes zijn doorgaans te groot voor de gemiddelde penis over de Grote Plas. Een condoomproducent wil daar nu een spreekwoordelijke mouw aan passen.

U kent hét excuus wel: vrijen met een condoom voelt niet als 'the real thing'. Dat is evenwel niet de reden, zoals blijkt uit een wetenschappelijke studie waarvan de New York Times melding maakt. De standaardcondooms zijn namelijk te groot voor de standaardpiemel van de standaard-Amerikaan.

Auteur van de studie is Debby Herbenick, seksuologe aan de universiteit van Indiana. Zij en haar team bevroegen 1.661 mannen naar de lengte van hun penis in erectie. Blijkt dat de gemiddelde lengte uitkomt op 14,15 centimeter. En dat is bijna 3 centimeter korter dan het standaardcondoom (17 centimeter). Gevolg is uiteraard dat het preservatief losfladdert en oncomfortabel aanvoelt.

Toch weer niet de klimaatverandering?

Waarom komt men pas nu tot deze bevinding? Toch weer niet de klimaatverandering? "Neen", lacht mevrouw Herbenick. "Jaren geleden werd de standaardlengte van een condoom vastegelegd op 17 centimeter. Het uitgangspunt was destijds dat het groot genoeg moest zijn voor Jan en alleman. Het 'teveel' werd gewoon opgerold".

Gat in de markt

Maar het einde van de ellende lijkt in zicht. De Verenigde Staten zouden de Verenigde Staten niet zijn mocht er geen bedrijf een gat in de markt hebben ontdekt. Na zeven jaar onderhandelen met de Food and Drug Administration (FDA), heeft de onderneming Global Protection Corp. groen licht gekregen om meer 'realistische' condooms op de markt te brengen.

Onder de merknaam 'myONE Perfect Fit' brengen zij condooms in de handel waarvan de lengte varieert van 12,45 centimeter tot 23,88 centimeter, met een omtrek van 8,90 centimeter tot 12,70 centimeter. Standaardcondooms gaan van 17 tot 21,1 centimeter lengte en 9,90 tot 11,43 centimeter omtrek.