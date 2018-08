Waarom het glas van pessimisten altijd halfleeg is

Annick Wellens

13 augustus 2018

16u00 0 Wetenschap & Planeet Op een druilerige dag als deze vinden sommigen het een tikkeltje moeilijker om te glimlachen. Anderen beschouwen het als een deugd voor de dorre natuur. Hoe komt het dat bepaalde personen altijd een reden vinden om minder gelukkig dan andere te zijn?

Een pessimist is volgens het Van Dale woordenboek: "Iemand die alles van de donkere kant bekijkt". Enkele neurowetenschappers van de prestigieuze MIT-universiteit (Massachusetts Institute of Technology), vroegen zich af op welke manier zulke personen zich onderscheiden van hun tegenhangers, de optimisten. Daarom bestudeerden ze enkele muizen in conflictsituaties. De beestjes werden gedwongen om een keuze te maken door na te denken over de positieve en negatieve aspecten van hun keuze.



De dieren werden op de proef gesteld door een staaltje sap als lekkere beloning te krijgen. Maar dat koppelden wetenschappers aan een onaangename stimulans: een zuchtje wind in de snuit. De keuze van de muizen was met andere woorden afhankelijk van een ‘eenvoudige’ kosten-batenanalyse.



Piekeren over het onaangename gevolg

De besluitvorming bij muizen was vrij simpel. Als de het sapje (lees: de beloning) voldoende groot was, en de onaangename stimulus (lees: het windje voor hun snoet) was eerder klein, kozen ze zonder aarzelen voor de beloning. Die was de kleine en korte hinder wel waard. De positieve beloning won van de negatieve gevolgen.

Maar als de wetenschappers een specifiek hersengebied stimuleerden, namelijk de nucleus caudatus, verloren de meeste muizen hun beloning uit het oog. Ze concentreerden zich vooral op de onaangename stimulus waardoor ze vooral piekerden in plaats van reikhalzend uit te kijken naar een beloning. De dieren overschatten de kosten en de baten waren te veel gevraagd.

Iemand die alles van de donkere kant bekijkt Van Dale woordenboek

Depressies en angststoornissen

Omdat het activeren en stimuleren van een specifiek hersengebied zo’n groot - en eerder negatief - effect heeft, kan de ontdekking wel wat betekenen voor de behandeling van depressies en angststoornissen. De onderzoekers vermoeden immers dat het hersengebied een verstoring van dopamine-aanmaak veroorzaakt. En dopamine is niet toevallig een beloningshormoon dat onder andere verantwoordelijk is voor ons geluk. Een tekort aan dopamine zorgt voor een sloom, vermoeid en gedeprimeerd gevoel.

Een kanttekening: veel soorten drugs waaronder opiaten zoals heroïne, verhogen de productie van dopamine. Dat is natuurlijk slechts tijdelijk. Maar doordat ze de dopamine-aanmaak verstoren, is de kans op depressies opnieuw groter wanneer het lichaam even geen opiaten meer binnenkrijgt. Het is dus niet zeker dat het beïnvloeden van het hersengebied, wat een verstoring van de dopamine-aanmaak veroorzaakt of verhindert, een langdurig effect heeft.

Wat allicht wel vaststaat, is dat het hersengebied verantwoordelijk voor een verstoring van de dopamine-aanmaak, actiever functioneert bij pessimisten dan bij optimisten.