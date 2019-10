Mooimakers Gesponsorde inhoud Waarheen met die peuk? Aangeboden door Mooimakers

10 oktober 2019

09u00 0 Wetenschap & Planeet Wat doe jij met je peuk als je sigaret op is? De asbak is een logische bestemming, maar wat als er geen is? Wij gingen op zoek naar alternatieven.

Ongeveer twee derde van de peuken belandt niet bij het afval. Heel wat rokers gooien de filter van hun opgerookte sigaret gewoon op straat. Dat heeft voor een groot deel met onwetendheid te maken: de meeste rokers gaan ervan uit dat peuken bio-afbreekbaar zijn. Helaas is dat niet juist: sigarettenfilters bestaan deels uit plastic en vergaan heel langzaam tot kleine stukjes plastic, die schadelijk zijn voor mens, plant en dier.

Er is een heel doeltreffende manier om nooit meer sigarettenfilters te laten rondslingeren: stoppen met roken. Op tabakstop.be vind je er alle info over.

Rook je er liever nog eentje? Maar wat doe je dan best wél met die peuk, zeker als je weet dat rokers volgens onderzoek bij voorkeur niet meer dan 2 à 5 stappen willen zetten om hun peuk in een vuilnisbak of asbak te dumpen?

In de pocket

Meer en meer rokers hebben altijd een draagbaar asbakje bij de hand. Zo verzamel je je peuken. Je kan de hoogstpersoonlijke peukencollectie daarna altijd (goed gedoofd uiteraard) kwijt in een openbare vuilbak of bij het restafval. Meer dan 25 Vlaamse gemeenten deelden deze zomer tienduizenden Assefoetsies uit. Daar kan je niet alleen je peuk in kwijt, maar ook je kauwgum.

Stemmen met peuken

Stemplicht afgeschaft? Rokers zijn tegendraadse mensen die graag hun stemrecht uitoefenen. Dat lijkt wel het idee achter de succesvolle campagne ‘Vote with your butt.’ We geven toe, in het Engels heeft de woordspeling net dat ietsje meer appel (butt betekent immers zowel peuk als kont). De jongens en meisjes van de Ballot Bin (‘stemvuilnisbak’) lieten rokers al beslissen over wie de beste voetballer is (Ronaldo won met meer dan een peuklengte voorsprong van Messi), wat de beste superkracht is (de meeste rokers verkiezen vliegen boven onzichtbaar zijn) en wat ze van het weer tijdens de afgelopen maand vonden (‘miserabel’, het is dan ook een Engelse uitvinding). Zo win je twee keer: je peuk belandt niet in de natuur en je kan nu niet alleen je sigaret, maar ook je mening uitdrukken.

Het is een idee dat ook in ons land al navolging kreeg. In september liet café Gainsbar rokers stemmen over het volgende dilemma: “Elke dag hetzelfde gerecht eten voor de rest van je leven” versus “Alles wat je eet moet eerst 5 seconden in de blender.”

Van peuk tot kantoormeubel

Een geweldig idee, zo’n peukenstembus, vonden ook de Brusselaars achter WeCircular. Maar wat doe je vervolgens met die peuken? Zij verzamelen sigarettenpeuken en laten een onderaannemer de filters van giftige stoffen ontdoen. Het gezuiverde celluloseacetaat wordt daarna geperst tot kunststofplaten waar ze onder meer klokken, potloodhouders en zelfs asbakken maken. Zo is de cirkel rond. Een van de manieren waarop WeCircular de peuken ophaalt is trouwens met een Ballot Bin waarop ze vragen of de recyclage van sigarettenpeuken mogelijk is. Het antwoord is dus ja, maar dan moeten ze wel eerst vakkundig ingezameld worden.

De zingende asbak

Ook in Nederland vonden ze een creatieve manier om peuken in te zamelen. In sommige Vlaamse steden zagen we de afgelopen jaren al vuilnisbakken opduiken die een vrolijk deuntje spelen als je er rommel in gooit. De Nederlandse Fumo doet hetzelfde, maar richt zich expliciet op rokers. Het is een interactieve aspaal die rokers die er hun sigaret in dumpen beloont met klank- en lichteffecten. Sommige rokers zijn zo enthousiast over de paal dat ze niet alleen hun eigen peuken maar ook rondslingerende sigarettenfilters in de paal steken voor nog een extra muziekje.