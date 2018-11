Waar zitten ‘Starman’ en zijn Tesla eigenlijk? Mars voorbij ADN

05 november 2018

12u18 28 Wetenschap & Planeet Er zweeft een auto in de ruimte, weet u nog? Het is intussen ook al even geleden dat ‘Starman’ aan zijn grootse ruimteavontuur begon in zijn rode Tesla Roadster. Waar hij nu ergens zit? Voorbij Mars, zo blijkt.

6 februari 2018. Ruimtevaartbedrijf SpaceX lanceert met succes de Falcon Heavy, de krachtigste raket ter wereld. Aan boord, dummy ‘Starman’ in een rode Tesla Roadster, waar SpaceX-oprichter Elon Musk voordien mee rondtoerde. Geestige omkaderingen voor een onvergetelijke ruimtereis alom: denk aan een Don’t Panic-bordje op het dashboard en muziek van David Bowie die uit de speakers knalt. Een stunt van formaat én volgens Musk het ultieme startschot van ooit ruimtetoerisme naar de maan en Mars.

Fans konden heel even de ruimtetocht van Starman live volgen en zagen de dummy bevreemdend sereen in zijn elektrische cabrio door de ruimte zweven, met onze aardbol op de achtergrond. Maar sinds 14 februari was hij niet langer zichtbaar en verdween hij in de duisternis. Klaar voor een lange baan rond de zon.

Uit een update van SpaceX over de locatie van de meest veelbesproken raketballast ooit, blijkt dat Starman intussen voorbij Mars is gevlogen. “Volgende halte, het restaurant aan het einde van het universum”, grapt het ruimtevaartbedrijf in een tweet. Niet toevallig (naast de Don’t Panic-grap) een nieuwe knipoog naar de befaamde ‘Hitchhiker’s Guide to the Galaxy’-boekenserie van auteur Douglas Adams, waar Elon Musk grote fan van is.

99.000 keer ‘(Is There) Life on Mars’

In de ruimte is de Tesla Roadster alvast de snelste auto ooit, met een snelheid van ongeveer 42.000 kilometer per uur. Hij heeft nu al ver genoeg gereisd om alle wegen op aarde 16,4 keer te hebben gereden, schrijft fansite whereisroadster.com. Als de batterij aan boord nog werkt, heeft Starman ook al bijna 74.000 keer het nummer ‘Space Oddity’ beluisterd en meer dan 99.000 keer ‘(Is There) Life on Mars’, hoewel daar in het luchtledige van de ruimte niet veel van te horen zal zijn.

Op 8 november zal hij dit jaar ongeveer zijn verste punt tegenover de zon bereiken (249 miljoen kilometer), op 21 februari 2019 het verste punt tegenover de aarde (365 miljoen kilometer). Dan brengt zijn baan hem opnieuw dichter bij zijn thuisplaneet. Op 5 november 2020 nadert hij ‘dicht’ bij de aarde (51 miljoen kilometer). Voor een echte nabije passage is het waarschijnlijk wachten tot 2091. Dan is de Tesla vermoedelijk enkele honderdduizenden kilometers verwijderd van de aarde. Als het niet tot een ongeval komt of er zich geen ander probleem voordoet, blijft Starman nog vele jaren eenzaam rond de zon toeren, mogelijks miljoenen jaren. Volgens een studie zouden zijn restanten uiteindelijk kunnen crashen op Venus of op de aarde.

Starman’s current location. Next stop, the restaurant at the end of the universe. pic.twitter.com/Ty5m8IjJpE SpaceX(@ SpaceX) link

