Waar de hittegolf (lees vitamine D) goed voor is Annick Wellens

03 augustus 2018

14u10

Bron: Medical News Today 0 Wetenschap & Planeet We zijn intussen toe aan een tweede hittegolf en dat heeft één voordeel: ons lichaam kan voldoende vitamine D opslaan om de rest van het jaar door te komen. Vitamine D is essentieel voor het behoud van een goede gezondheid en wordt in verband gebracht met zowel het hart, kanker, chronische pijn als de ziekte van Alzheimer.

Vitamine D is eigenlijk helemaal geen vitamine, maar een groepsnaam voor in vet oplosbare hormonen. Die worden door het lichaam aangemaakt wanneer het aan zonlicht wordt blootgesteld. Zonlicht is met andere woorden de belangrijkste en grootste bron van vitamine D waardoor we in de winter vaak met een tekort kampen. Dat kunnen we compenseren door meer vette vis en andere dierlijke producten zoals rood vlees en eieren te eten. Gelukkig maar.

Hartfalen

Recente studies ontdekten dat vitamine D de aanmaak van littekenweefsel rondom het hart verhindert. Dat littekenweefsel is maar al te vaak een belangrijke oorzaak van hartfalen. Het littekenweefsel verhindert de hartspier immers samen te trekken. Daardoor wordt bloed rondpompen moeilijker. Vitamine D zou dus een uitstekende aanvulling kunnen zijn bij de behandeling van hartziekten.

Kanker

Zowel borst- als darmkanker worden geassocieerd met een langdurig tekort aan vitamine D. Zo onderzocht men talrijke vrouwen met en zonder borstkanker. De resultaten toonden aan dat vrouwen zonder borstkanker meestal hoge concentraties aan vitamine D hadden. Terwijl de proefpersonen met kanker een te lage concentratie in hun bloed hadden. Bovendien hielden de onderzoekers rekening met externe factoren zoals BMI (Body Mass Index), rookgedrag en leeftijd.

Een tweede soort onderzoek naar het ontstaan van darmkanker besloot dat personen met een vitamine D-tekort maar liefst 31 procent meer kans maken op darmkanker. Stichting Tegen Kanker relativeert zulke cijfers aangezien de verschillende onderzoeksresultaten niet overeenkomen. Ze besluiten wel dat een hoge vitamine D-waarde in het bloed en een hogere vitamine D-inname in verband staan met een lager risico op de ontwikkeling van een kwaadaardig gezwel in de darmen.

Alzheimer

Voorlopig toonde geen enkele studie aan dat een hoge dosis vitamine D de ziekte van Alzheimer kan voorkomen. Het goede nieuws is dat er wel een verband bestaat tussen de blootstelling aan uv-stralen en de kans op alzheimer. Maar dat is mogelijk onafhankelijk van de productie van vitamine D.

Chronische pijn

Over de impact van vitamine D op chronische pijn heerst de meeste onenigheid. Er is waarschijnlijk een verband, maar voorlopig is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs om zulke uitspraken te staven. Dat is misschien ook helemaal niet nodig. Personen met gewrichts- en spierpijn weten vast wel dat de warmte van de zon enorm veel deugd kan doen.