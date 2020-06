Waals bedrijf Sonaca neemt deel aan maanproject van Nasa ttr

02 juni 2020

09u50

Bron: belga 2 Wetenschap & Planeet De Waalse vliegtuigonderdelenbouwer Sonaca bouwt een belangrijk onderdeel van het ruimteveer Orion, dat Amerikaanse astronauten naar de maan moet voeren in het kader van het Artemis-programma. Dat melden L'Echo en De Tijd vandaag.

Sonaca mag een groot stuk van de dienstmodule van de Orion-capsule leveren. Het bedrijf heeft zijn hoofdkwartier in Gosselies en is de belangrijkste vliegtuigonderdelenbouwer van ons land. De Orion is gebaseerd op een gelijkaardige architectuur als de Apollo-ruimteschepen en bestaat uit twee delen. Het eerste, in de vorm van een kegel, is gebouwd door de vliegtuigbouwer Lockheed Martin en beschut de bemanningsleden.

Onder de commandomodule bevindt zich de dienstmodule. Die moet instaan voor de propulsie, de energievoeding, de zuurstof en het water voor de astronauten, net als de thermische regulering van het ruimtetuig. Die cilinder, die meer dan 13 ton weegt, is de bijdrage van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) aan Orion. Sonaca levert een cirkelvormig onderdeel in aluminium.

Maanlanding

Het bedrijf heeft al vijf van die onderdelen gebouwd sinds 2016. De eerste twee werden gebruikt voor de ontwikkeling en de testen op aarde, de andere drie zullen aanwezig zijn bij de eerste vluchten van Orion. De eerste lancering, zonder bemanning, is gepland in 2021. De eerste astronauten gaan pas later aan boord, met Artemis II. Voor hen is een missie rond de maan en een terugkeer naar de aarde gepland in 2022 of 2023. De eerste maanlanding vindt pas plaats bij de derde vlucht.

"Het stuk maken was zeer delicaat werk", zegt Pedro Romero Fernandez, de verantwoordelijke voor de ruimtevaartactiviteiten bij Sonaca. "We moesten het industrieel produceren van een onderdeel van grote omvang combineren met de zeer hoge graad van precisie die geëist wordt."

Ook een ander Belgisch bedrijf, Antwerp Space, neemt deel aan het project, maar voorziet enkel materiaal voor testen op aarde.