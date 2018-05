Vulkaan Kilauea uitgebarsten op Hawaï na dagen van bevingen: duizenden inwoners geëvacueerd IVI TTR

04 mei 2018

07u03

Bron: CNN, AP, Belga 5 Wetenschap & Planeet Op Hawaï is de vulkaan Kilauea uitgebarsten. De vulkaan heeft lava gespuwd tot in de bewoonde omgeving van het disctrict Puna op het eiland Big Island . Het eiland is daarom snel overgegaan tot evacuaties van de omliggende huizen. Ongeveer 10.000 inwoners zijn gevraagd om te evacueren.

De grond onder de vulkaan is al dagen aan het beven. Deze week werden 250 aardbevingen op 24 uur tijd vastgesteld. Maandag is de bodem van de Puu Oo-krater ingestort, waardoor het magma in de vulkaan zich begon te verplaatsen. Het Hawaïaanse eiland Big Island is zich al een hele week aan het voorbereiden op evacuaties, deze nacht werd uiteindelijk beslist om ook effectief de omgeving te evacueren.

"Dampen en lava zijn ontsnapt uit een scheur in de zone Mohala Street", aldus de lokale civiele bescherming op sociale media. Voor verschillende zones is de verplichte evacuatie afgekondigd. Er zijn opvangcentra voorzien voor de bewoners. Volgens een lokale verantwoordelijke wonen ongeveer 10.000 mensen in de getroffen zone.

De vulkaan is al enkele dagen actief. Gisteren deden een aardbeving met magnitude 5 en tientallen naschokken het eiland nog opschrikken. De Kilauea ligt op het eiland Big Island en zou naar schatting tussen de 300.000 tot 600.000 jaar oud zijn. Het is daarmee een van de jongste vulkanen in de regio. De vulkaan is ook een van de actiefste ter wereld.

Het Amerikaanse agentschap voor geologie en seismologie waarschuwde voor nieuwe lavastromen, maar kan niet voorspellen waar die zich zullen voordoen. Gouverneur David Ige riep het reserveleger, de National Guard, op om te helpen bij de reddingsoperaties, zei hij op Twitter.

In 1924 kwam er één man om toen de vulkaan assen en rotsen spuwde. Bij de uitbarsting van krater Puu Oo in 1983 spoot de lava bijna 500 meter hoog. Sindsdien raakten tientallen vierkante kilometers land bedolven onder lavastromen en werden veel huizen vernietigd. In 2008 raakten overstroomden nog meer dan 30 hectaren met lava na een uitbarsting van de Kilauea. Vorige week ging voor het eerst in tien jaar lava over de kraterrand.