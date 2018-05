Vulkaan Kilauea blijft problemen geven op Hawaii en maakt eerste slachtoffer TMA

20 mei 2018

09u28

Bron: AD 1 Wetenschap & Planeet De actieve vulkaan Kilauea op Hawaii blijft de gemoederen bezighouden. Omstreeks middernacht (lokale tijd) vond weer een grote explosie plaats die een aswolk van zo'n 3 kilometer de lucht in spuugde. Ook raakte voor het eerst iemand gewond sinds de uitbarstingen begonnen.

Wetenschappers verwachten meer uitbarstingen van Kilauea, een van 's werelds meest actieve vulkanen, die as en vulkanische smog kunnen verspreiden over het grootste en meest zuidelijke eiland van de Hawaïaanse archipel.



Sinds het begin van de uitbarstingen op 3 mei is voor het eerste iemand geraakt door een stuk lava toen hij op het balkon van zijn huis stond. Volgens een woordvoerder van de burgemeester "sloeg de lava op zijn onderbeen en verbrijzelde alles op die plek."



Verder dreigen wegen geblokkeerd te raken door de lavastromen. Het uiterste wordt gedaan om ze vrij te houden, omdat ze ook als vluchtroute dienen. De Hawaï National Guard heeft gewaarschuwd voor verplichte evacuaties als meer wegen geblokkeerd raken.

