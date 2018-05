Vulkaan Hawaï begint nu ook grote rotsblokken uit te spuwen Redactie

17 mei 2018

16u52

Bron: AD.nl 0 Wetenschap & Planeet De Kilaueavulkaan op Hawaï, die al twee weken lang lava spuwt en voor grote aswolken zorgt, lanceert nu ook gigantische rotsblokken de lucht in. De rotsblokken kunnen wel 2 meter in doorsnee zijn en worden tot een kilometer ver weggeslingerd.

De vulkaanuitbarsting zorgde al voor de verwoesting van tientallen huizen en de evacuatie van vele Hawaïanen. De rotsblokken die nu ook nog de vulkaan uitkomen kunnen flinke schade aanrichten. Op de foto van Reuters onderaan is zo'n gebarsten steen te zien, hij knalde vandaag uit de krater. Voor de steen op de grond in twee brak, was hij zo'n 60 centimeter groot. De autoriteiten waarschuwen dat het nog veel erger kan worden. Er wordt gevreesd dat er meer en grotere blokken zullen volgen, die zelfs zo groot als auto’s kunnen zijn.

De Kilauea is een van de actiefste vulkanen ter wereld. De lava van de vulkaan kan uit de krater stromen, maar kan ook uit scheuren in de grond naar boven komen. De as die op dit moment uit de vulkaan omhoog stijgt, bereikt een hoogte van wel drie kilometer en is zelfs vanuit het International Space Station te zien. Als gevolg van de vulkaanuitbarsting van twee weken geleden is het eiland getroffen door een serie zware aardbevingen. Het Amerikaanse Geologische Onderzoeksbureau meldde twee bevingen die kort na elkaar plaatsvonden met elk een kracht van 5,7 op de schaal van Richter.