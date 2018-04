Vulkaan Etna schuift langzaam maar zeker naar Middellandse Zee TK

06 april 2018

14u11

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet De Etna, de grootste actieve vulkaan van Europa, verplaatst zich heel langzaam naar de Middellandse Zee. De berg die op Sicilië ligt verschuift aan een constant ritme van 14 millimeter per jaar. Dit blijkt uit een studie die in het blad Bulletin of Volcanology verscheen.

De vorsers van Open University in Groot-Brittannië en van het laboratorium LMV (Laboratoire Magmas et Volcans) in de Franse stad Clermont-Ferrand deden verscheidene series van metingen met talrijke gps-toestellen die van 2001 tot 2012 rond de vulkaan waren geplaatst. "We hebben kunnen aantonen dat de hele vulkaan zich verplaatst met een snelheid van 14 millimeter per jaar. We denken dat talrijke vulkanen die beweging maken, maar het is de eerste keer dat we ze rechtstreeks konden zien", vertelt vulkanoloog Benjamin Van Wyk de Bries, een van de auteurs van de studie.

Op een sokkel van sedimenten die vooral uit klei en kalk bestaan, met een helling van 1 à 3 graden, is de beweging van de Etna volgens de onderzoekers "onontkoombaar". "Veertien millimeter kan onbeduidend lijken, maar eerdere studies naar vulkanen die sinds lang uitgedoofd zijn, hebben aangetoond dat zij die op dezelfde manier afgleden, later rampzalige aardverschuivingen veroorzaakten", legt medeauteur John B. Murray van de studie in een mededeling uit.

Hoewel er geen onmiddellijk gevaar voor de bewoners van het eiland is, "zal de Etna waarschijnlijk op een dag in de Middellandse Zee vallen, over honderden of duizenden jaren. Dat wordt dan de gebeurtenis van de eeuw met vernietigende tsunami's voor de omliggende kusten", voorspelt Van Wyk de Bries.