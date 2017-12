Vulkaan Agung op Bali spuwt enorme aswolk uit jv

13u16

Op het Indonesische vakantie-eiland Bali heeft de vulkaan Agung na een periode van relatieve rust een enorme aswolk uitgespuwd. Volgens de nationale rampenbestrijdingsdienst steeg de dikke rookpluim twee kilometer de lucht in.

Wegens de dreigende uitbarsting geldt sinds 27 november rond de meer dan 3.000 meter hoge berg de hoogste alarmfase. De druk binnenin de vulkaan is volgens experten zo hoog, dat die op elk moment kan uitbarsten.

Bij de laatste uitbarsting van de Gunung Agung ("majestueuze berg") kwamen in 1963/64 meer dan 1.100 mensen om het leven. Indonesië met zijn meer dan 17.000 eilanden ligt op de Pacifische Ring van Vuur. In het gebied wrijven verschillende tektonische platen van de aardkorst over elkaar. Het komt er dan ook vaak tot aardbevingen en erupties. In totaal zijn er rond de 130 actieve vulkanen.

EPA Gisteren was de vulkaan nog rustig.